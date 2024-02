Supporto PC Portatile con altezza regolabile: SUPER PREZZO!

Cambiare postazione mentre stai lavorando col tuo PC può essere davvero snervante, specialmente poi quando hai bisogno di abituarti a una nuova posizione. Questo però grazie al supporto per PC portatile di Glangeh non sarà più un problema. Se lo acquisti oggi, puoi usufruire di un ottimo sconto del 6% che fissa il prezzo a 22,39€.

Parliamo di un supporto per PC portatile davvero di ottima qualità, fatto da una struttura a forma Z allargata a un solo polo e da un design minimalista. Grazie a queste due caratteristiche avrai un ottima stabilità e potrai risparmiare un mucchio di spazio. E non solo, in base a quali sono le tue preferenze, potrai anche regolare in maniera molto semplice sia il suo angolo che la sua altezza, così che tu possa vedere lo schermo del laptop perfettamente.

Supporto per PC Portatile di Glangeh: solo per oggi in sconto su Amazon

Finalmente grazie a questo supporto per PC portatile la tua postura non sarà compromessa e potrai dire finalmente addio a quei fastidiosi mal di schiena a fine giornata. Avrai la possibilità di impostare 8 altezze differenti in base alle tue esigenze, non avrai problemi di nessun tipo da questo punto di vista.

La sua costruzione è fatta con un ottimo alluminio e riesce a supportare fino a 4 kg. Questo grazie al fatto che sono posizionati sia sul pannello che sulla base dei cuscinetti in silicone che aiutano a proteggere il proprio computer da graffi ed evitare che scivoli involontariamente. Stiamo parlando quindi di un fantastico prodotto che puoi rendere tuo a un prezzo davvero di favore: 22,39€ usufruendo di un ottimo sconto del 6%. Sbrigati però, le scorte potrebbero finire in fretta!

