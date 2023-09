Supporto PC Portatile quasi regalato: l'offerta da prendere ora!

Un supporto per Pc portatile è molto utile per posizionare il proprio notebook in modo confortevole, come se fosse un Pc desk. E’ molto importante posizionare al meglio il portatile poiché a lungo andare si rischiano problemi come torcicollo, mal di schiena e cervicale. Se non ne hai ancora uno, potresti approfittare dell’offerta incredibile in corso su Amazon: VersionTech supporto PC portatile e alza pc portatile viene proposto a soli 13 euro! Ribassato di un quinto del prezzo ordinario, con uno sconto del 19%.

Una spesa irrisoria che ti farà arrivare comodamente a casa non solo un supporto per Pc, ma anche per la PlayStation in caso ne abbia una. Parliamo di un supporto leggero, maneggevole, da portare ovunque, con fino a 6 Livelli regolabili. Dunque ideale per ogni esigenza e altezza.

Supporto per Pc portatile VersionTech: caratteristiche e prezzo

‎Questo supporto per Pc portatile firmato VersionTech ha delle dimensioni compatte, ideale anche per le scrivanie più ridotte o già affollate di altri oggetti. Infatti, parliamo di 29,46 x 8,89 x 3,05 centimetri. Leggerissimo, può essere agevolmente trasportato ovunque, dato che pesa solo 260 grammi. Praticamente quanto un etto di buon prosciutto! Ancora, la superficie è antiscivolo, quindi anche i più distratti possono stare al sicuro che il proprio amato Pc non cada a terra. Oltre ad avere dimensioni ridotte e un peso esiguo, è anche facilmente pieghevole.

Se cercate anche qualcosa di carino, perché magari si tratta di un regalo da fare al vostro capo, ai colleghi o alla migliore amica, sappiate che questo supporto per Pc portatile della VersionTech è in un accattivante colore Silver. Anche la forma è molto avveniristica, composta da tre strisce di supporto, in una forma che messe insieme rievoca uno sciatore alle prese con una ripida discesa. Può essere posizionato in 6 modalità diverse, tra i 20 e i 45 gradi, quindi per tutte le esigenze e altezze del destinatario. Dunque, di sicuro risulterà comodo a tutti.

Infine, nella confezione troverai anche un comodo sacchetto per poterlo riporre in caso dovrai spostarti. Insomma, tanti vantaggi per un prezzo quasi regalato: solo 13€ (-19% di sconto!). E proprio per questo devi affrettarti, poiché in molti vorranno metterci le mani sopra!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.