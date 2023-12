Supporto per smartphone UNIVERSALE Amazon Basics a soli 8,90€

Tra le offerte del giorno di Amazon che stanno andando letteralmente a ruba segnaliamo il supporto regolabile per smartphone universale Amazon Basics a soli 8,90€, il prezzo più basso di sempre mai raggiunto da questo articolo su amazon.it. Di solito lo si trova in vendita a circa 15,00€. Ecco il link all’offerta.

Il supporto regolabile per smartphone, compatibile sia con iPhone che telefoni Android, al prezzo di 8,90€, è una di quelle offerte irrinunciabili lanciate da Amazon a ridosso delle festività di Natale. Non approfittarne sarebbe una sciocchezza di proporzioni colossali.

Supporto regolabile universale per smartphone in sconto del 30% su Amazon

Con il supporto regolabile per smartphone di Amazon Basics ti assicuri un articolo compatibile con qualsiasi tipologia di smartphone, che siano iPhone o che siano Android. Grazie al design multi-angolo lo puoi regolare fino a 270 gradi, per mantenere il telefono o in posizione verticale o in quella orizzontale.

Il prodotto del marchio Amazon Basics si presenta con una robusta struttura in alluminio e una finitura color argento. Sono inoltre presenti spessori in gomma antiscivolo e un pratico foro per far passare il cavo di ricarica.

Il supporto regolabile per smartphone universale di Amazon Basics è in offerta a 8,90€, il prezzo più basso di sempre su amazon.it. Si tratta di un’offerta da prendere al volo: alla luce dell’alta richiesta, è probabile che la promozione termini già nelle prossime ore per esaurimento scorte. Ti confermiamo, infine, che l’articolo è venduto e spedito da Amazon, quindi se – come pensiamo – hai l’abbonamento Prime, non paghi nulla per le spese di spedizione.

