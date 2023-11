OFFERTA A TEMPO: supporto telefono per auto a soli 10 euro! Non cascherà più

Il supporto per auto Glangeh è uscito quest’anno per risolvere il problema di tanti automobilisti che si vedono puntualmente cascare il proprio telefono al primo fosso, dosso o curva più ripida. Questo modello, infatti, va direttamente nella bocchetta dell’aria, garantendo quindi una presa stabile e rendendo il telefono a portata di mano. Il che riduce di molto il rischio di pericolose distrazioni alla guida! Vanta 360°di rotazione e una vasta compatibilità con molti telefoni in circolazione. Oggi lo paghi solo 10,43 euro, grazie allo sconto del 5%! Ma si tratta di un’Offerta a tempo, quindi dovresti muoverti!

Supporto telefono per auto Glangeh: le caratteristiche

Glangeh supporto cellulare per auto presenta un innovativo design in silicone cavo su entrambi i bracci del morsetto, in grado di afferrare il telefono più saldamente e di non farlo cadere. Inoltre, la clip più ampia a forma di “gancio” forma un punto triangolare stabile, assicurando che il supporto del telefono non cada mai dalla presa d’aria. Ma non finisce qui: il giunto sferico della clip a gancio è altamente flessibile e può ruotare di 360°, offrendo una visione illimitata sia che il telefono sia posizionato orizzontalmente, verticalmente o inclinato.

Ancora, l’esclusiva e innovativa piastra a clip rotante a 360° può essere ruotata a qualsiasi angolo senza bloccare le bocchette di ventilazione, consentendo al conducente di viaggiare con facilità e sicurezza. E’ dotato altresì di una manopola regolabile che consente di regolare la tenuta in modo flessibile per evitare danni alle bocchette d’aria. Inoltre, il braccio della clip e il vassoio inferiore adottano cuscinetti in silicone morbidi e super elastici per proteggere il telefono dai graffi. Rimuovere il telefono non sarà un problema: grazie al pulsante di rilascio sul retro del portatelefono, basta un clic per aprire rapidamente il braccio della clip. Quindi si posiziona il telefono e si spinge il braccio della clip con una mano per bloccarlo, in modo da poter inserire o estrarre facilmente il telefono in pochi secondi.

E’ compatibile con molte auto e molti telefoni presenti sul mercato. Oggi lo paghi solo 10,43 euro, grazie allo sconto del 5%! Ma si tratta di un’Offerta a tempo, quindi dovresti muoverti!

