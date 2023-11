Supporto TV da tavolo in OFFERTA: lo regoli come vuoi!

Il supporto tv BONTEC Universale è ideale per quanti cercano un supporto migliore rispetto a quello che è uscito insieme alla tv da poco acquistata. O che abbiamo da tempo ma che non ci soddisfa pienamente. E’ ideale per Schermi da 17 a 43 pollici, regolabile in Altezza, col vantaggio che sia girevole, quindi potrai indirizzarlo in base a dove sei sedut*. La base è in vetro temperato e puoi appoggiarci quello che vuoi. La presa VESA è max 200×200 mm. Può sopportare un peso fino a 45 kg. Oggi lo paghi 26,46 euro grazie allo sconto del 5%!

Supporto tv BONTEC Universale: le caratteristiche

Questo supporto Bontec per TV si adatta alla maggior parte dei televisori LCD/LED/OLED/ schermi piatti e curvi da 17″-43″ con schema VESA 75×75/100×100/200×100/200x200mm ed è compatibile con tutti i principali marchi tra cui SONY, Samsung, Vizio, Sharp, TCL, Metz e altri ancora per camere da letto, scuole e uffici. Vanta 3 livelli di regolazione in altezza, ciascuno di 5 cm per ottenere la migliore esperienza di visione e ha una rotazione di +/- 50° per la massima flessibilità di visione.

Utilizza principalmente acciaio laminato a freddo di qualità superiore e tutto l’hardware è resistente alla ruggine, sostenendo TV fino a 45 kg (99 libbre) per tenere il vostro TV in modo stabile e sicuro. La base in vetro temperato può essere usata per appoggiarci il telecomando o altro. Due fascette consentono di tenere in ordine i cavi dietro, mentre i quattro piedini in gomma antiscivolo consentono di prevenire i graffi sul tavolo dove lo appoggiamo. Garantendo altresì che non si muova. Facile da montare, ha un manuale all’interno molto chiaro, adatto anche per i meno bravi col fai-da-te.

Il supporto tv BONTEC Universale oggi lo paghi 26,46 euro grazie allo sconto del 5%!

