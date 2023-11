Supradyn RICARICATI con gli integratori multivitaminici in SUPER OFFERTA su Amazon

Supradyn è un marchio che offre una gamma di integratori multivitaminici e minerali progettati per sostenere la salute generale e il benessere. Le formulazioni possono variare, ma questi integratori contengono tipicamente una combinazione di vitamine e minerali essenziali importanti per diverse funzioni corporee.

Supradyn Ricarica 50+ Integratore Multivitaminico Completo Vitamine e Minerali con Vitamina B12 a 15,12€ invece di 37,80€

Supradyn Ricarica Mentale Integratore Memoria e Concentrazione con Vitamine a 5,88€ invece di 14,70€

Supradyn Ricarica Multivitaminico Completo Vitamine e Minerali per Adulti a 9,12€ invece di 22,80€

Supradyn Difese Integratore Multivitaminico con Vitamina D3, C a 9,34€ invece di 23,35€

Supradyn Difese Junior Integratore Difese Immunitarie Multivitaminico a 16,34€ invece di 29,35€

Supradyn Magnesio e Potassio Integratore Multivitaminico con Vitamine B, Vitamina C e Sali Minerali per Stanchezza, Caldo e Sport a 12,34€ invece di 26,35€

Supradyn Energy Multivitaminico Caramelle, Integratore Multivitaminico Completo, con Vitamine A, B, C, D, E e Coenzima Q10 a 16,99€ invece di 21,35€

Supradyn Difese Gummy Multivitaminico Caramelle, Integratore Multivitaminico Difese Immunitarie Adulti con 7 Vitamine e Zinco a 14,00€ invece di 19,67€

Questi integratori vengono spesso assunti per colmare le lacune nutrizionali nella dieta, specialmente quando le persone potrebbero non assumere a sufficienza vitamine e minerali attraverso il loro normale apporto alimentare. Prodotti come Supradyn sono comunemente utilizzati durante periodi di aumento dell’attività fisica, stress o quando ci sono preoccupazioni riguardo al soddisfacimento dei bisogni nutrizionali.

