L'utilissima Etichettatrice adesiva con Bluetooth ora la paghi solo 27 euro

In questo mondo supertecnologico, anche le etichettatrici sono diventate smart! Come questa SUPVAN E10 Mini Etichettatrice adesiva termica, che stampa da telefono grazie al Bluetooth. Può essere usata sia su iOS che Android. Puoi etichettare prezzi, note, nomi di prodotti, date di scadenza, ecc. Molto utile per esempio in cucina come avvisi o distinguere i prodotti, oppure in ufficio, anche per separare per esempio gli oggetti tra i colleghi. Oggi la paghi solo 27,99 euro, grazie al coupon di 10 euro attivabile applicando una semplice spunta!

SUPVAN E10 Mini Etichettatrice bluetooth: le caratteristiche

Grazie a questa etichettatrice potrai personalizzare le etichette come vuoi, tra 840+ simboli comuni, 26+ cornici, 35+ caratteri e input di scrittura a mano. Supporta etichette continue e tipi di nastri termici. Utilizza infatti la stampa termica, non richiede inchiostro o toner, e ciò la rende pulita. Inoltre, questa etichettatrice offre una risoluzione di stampa di 203 dpi, stampando etichette più chiare di altre.

Molto comoda da usare, la porti anche dove vuoi visto che pesa solo 200 g. E’ anche facile da usare: tramite l’app di controllo compatibile con iOS e Android, è possibile modificare e stampare facilmente le etichette dal telefono. L’etichetta finale sarà con un design unico a quattro strati, impermeabile e resistente a tutto, anche all’olio, all’ossidazione e ha una forte adesività che non si perde col tempo.

Acquista dunque la SUPVAN E10 Mini Etichettatrice adesiva termica, per organizzare gli articoli per la casa e ordinare cavi, barattoli, cosmetici o gioielli, ma anche per etichettare e classificare documenti scolastici e file d’ufficio. Oggi la paghi solo 27,99 euro, grazie al coupon di 10 euro attivabile applicando una semplice spunta!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.