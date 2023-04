Surface Microsoft: su Amazon c'è la FIERA dei prodotti Surface con offerte quasi irripetibili

Su Amazon i prodotti tech e quelli per il gaming continuano a essere tra gli oggetti più regalati. E da questo punto di vista il sito di e-commerce non disdegna oggi di proporre ai suoi utenti anche una lista di prodotti Surface quasi irripetibile, che coinvolge perfino le cuffie Headphones 2 con quadranti sull’orecchio che consentono di regolare il volume o di tenerlo silenzioso con 13 livelli di cancellazione attiva del rumore. Ecco una selezione.

Surface Go 3: per tutta la famiglia

Regalo perfetto per studenti di tutte le età e per le famiglie che desiderano avvalersi di un dispositivo versatile, costruito appositamente per passare da un’attività all’altra in maniera fluida e veloce, il nuovo Surface Go 3 è il Surface touchscreen 2in1 più versatile della gamma, che arriva sul mercato con un veloce processore Intel Core e un’autonomia in grado di coprire un’intera giornata di lavoro. Il dispositivo è inoltre dotato del nuovo sistema operativo Windows 11, permettendo all’utente di essere produttivo anche in mobilità, e ha un peso minimo di 544 g, con touchscreen da 220 ppi ad alta risoluzione e sostegno regolabile. E, per un’esperienza ancora più completa, è possibile avvalersi di Surface Pen e Surface Go Type Cover, in vendita separatamente.

Surface Laptop Go: stile e performance

Per gli utenti che non vogliono rinunciare all’iconico formato laptop, Surface Laptop Go (8/256GB) racchiude tutte le caratteristiche più amate della linea Surface in un prezzo contenuto. Disponibile nella colorazione Platino, Laptop Go offre infatti il perfetto equilibrio tra stile, performance, durata e leggerezza, nel laptop Microsoft più economico di sempre. Dotato di uno display touchscreen PixelSense da 12,4”, un ampio trackpad di precisione e una tastiera full-size con una corsa dei tasti di 1,3mm, il Laptop Go è l’idea regalo perfetta per rendere felici i propri cari e se stessi, senza rinunciare all’esclusivo ed inimitabile stile della gamma.

Surface Laptop Go 2, potenza ed eleganza

Il Surface Laptop Go 2 è disponibile su Amazon a circa 616€ tutto incluso (-17%), anche le spese di spedizione. Questo device della famiglia Microsoft Surface è elegante, leggero, mobile e potente e aiuta l’utente a svolgere più facilmente ogni attività, dal lavoro al relax. Disponibile nella colorazione Platinum, Surface Laptop Go 2 presenta un formato ultraportatile con un display touch PixelSense da 12,4 pollici, con angoli arrotondati all’interno di un rettangolo standard.

Surface Pro 8

Per il partner alla ricerca di un dispositivo performante, senza rinunciare all’eleganza e allo stile, Surface Pro 8 è un’idea-regalo perfetta da non lasciarsi scappare. Dotato di un ampio touchscreen da 13 pollici e progettato per ottenere il meglio di Windows 11, Surface Pro 8 combina la potenza di un portatile e la flessibilità di un tablet, grazie all’esclusivo sostegno e alla tastiera staccabile con scomparto per conservare e ricaricare la Penna Slim Pen. Progettato per offrire prestazioni eccezionali, Surface Pro 8 ha un processore Intel Evo Core di undicesima generazione e due porte Thunderbolt 4 che garantiscono la potenza necessaria per tutti i carichi di lavoro.

Surface Headphones 2: ascolto premium

Cosa c’è di meglio di un’esperienza di ascolto premium, da regalare a sé stessi e ai propri cari in occasione del Natale? Surface Headphones 2 sono progettate per essere indossate comodamente e per consentire un’immersione completa, grazie a una spettacolare qualità del suono e a 13 livelli di riduzione del rumore ambientale. Le cuffie targate Surface offrono, inoltre, una maggiore autonomia e una migliore qualità sonora, garantendo fino a 20 ore di utilizzo e permettendo di regolare la cancellazione del rumore attraverso i quadranti collocati sulla cuffia esterna per bloccare o amplificare le voci umane.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.