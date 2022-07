Surface Pro 8: OGGI con una offerta imperdibile

L’apparenza può ingannare perché sembra un tablet, ma invece è un computer a tutti gli effetti. Stiamo parlando del Microsoft Surface Pro 8, uno dei dispositivi più versatili di questa categoria. Ha avuto un enorme successo proprio per la sua praticità, trasportabilità e versatilità per il lavoro. Oggi è in super offerta su Amazon a soli 1.199,00 €. Ben 300 € di sconto.

Surface Pro 8 assurdo a questo prezzo

Stiamo parlando del Microsoft Surface Pro 8 da 13”. Questo computer è dotato di un potente processore Intel Core i5-1135G7 di 11° generazione e 8 GB di Ram + 512 GB di Rom (il modello in super sconto oggi). Su questo dispositivo avete la potenza di un portatile e la flessibilità di un tablet, con tutte le angolazioni intermedie. È basato sulla piattaforma Intel Evo, abilitato per Windows 11 Home. Il display è touch screen ed è dotato della tecnologia PixeSense. Questo pannello ha una risoluzione di 2880 pixel per 1920 pixel e 267 PPI. La batteria vi consente l’autonomia straordinaria di 16 ore di utilizzo continuo. Inoltre, è dotato di porte USB 4.0 con supporto della tecnologia ThunderboltTM 4. Ovviamente, la massima versatilità la potrete ottenere acquistando gli accessori aggiuntivi come la tastiera magnetica e la Smartpen. Sulla parte posteriore del Surface Pro 8 troviamo un cavalletto per poterlo appoggiare su qualsiasi superficie e una camera da 10 MP. Non preoccupatevi delle dimensioni, questo dispositivo è super portatile, con le dimensioni di 28,7 x 20,8 x 0,93 cm e un peso inferiore ad 1 kg.

Ancora non siete convinti se acquistarlo o meno? In quanto possessori di computer Surface vi possiamo garantire che questo prodotto è potente e versatile per tutte le situazioni. Noi lo usiamo già da anni e non ci ha mai delusi. Quindi, non lasciatevi scappare assolutamente questa offerta assurda su Amazon, che porta il suo prezzo a soli 1.199,00 €. Microsoft Surface Pro 8 ha diverse configurazioni e oggi tutte scontate, noi vi abbiamo proposto quella che abbiamo ritenuto più conveniente.

