Surface Pro 9: il convertibile di Microsoft a 350€ IN MENO su Amazon

I convertibili rappresentano senz’ombra di dubbio un eccellente compromesso tra il peso contenuto di un tablet e la maggior potenza di un notebook portatile, risultando perfetti per lo smart working e tantissime altre attività. In questo caso Amazon ha proprio l’offerta per te, proponendoti l’ottimo Microsoft Surface Pro 9 in offerta al sensazionale prezzo di soli 979 euro, con un risparmio di ben 150 euro a confronto dell’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Microsoft.

Surface Pro 9: il meglio per la tua produttività

Il vero e proprio cuore pulsante alla base di questo Surface è sicuramente il suo processore Intel Core di 12° generazione, che assicura delle prestazioni formidabili per ogni evenienza: potrai ad esempio avviare qualsiasi programma, anche quelli più pesanti come nel caso del fotoritocco o del videoediting, senza avere il benchè minimo tentennamento o esitazione di sorta.

Tutto viene trasmesso sullo splendido display touchscreen da 13 pollici di diagonale, che ti consente di tenere perfettamente sotto controllo tutti i tuoi progetti di lavoro. Grazie alla funzionalità touchscreen potrai utilizzarlo anche in modalità tablet, in maniera semplice e intuitiva, praticamente alla portata di tutti.

L’autonomia è a dir poco sensazionale, con ben 15.5 ore di durata che ti permettono di arrivare serenamente alla fine della giornata lavorativa, senza la necessità stringente di portarti dietro powerbank o altri accessori simili per la ricarica.

È perfino presente un apposito scompartimento per riporre la penna Surface Slim Pen 2 (acquistabile separatamente), che si rivela utilissima per disegnare o prendere appunti nel corso delle tue lezioni universitarie.

La connettività è senz’altro una delle parole chiave alla base di questo Surface Pro 9, con ben 4 porte Tunderbolt per collegare tutte le tue periferiche.

Ti bastano poco più di 970 euro per accaparrarti uno dei migliori convertibili attualmente in commercio, con cui potrai lavorare, guardare film e tanto altro ancora: questo e tantissimi altri motivi ci spingono a consigliarti fortemente l’acquisto di questo Surface Pro 9 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

