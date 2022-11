Surface Pro X, il capolavoro d'ingegneria in offerta A TEMPO

Trovare un 2 in 1 più bello di Surface Pro X è difficile. Ancora di più trovarlo scontato del 25%, che tradotto in cifre significa un risparmio di quasi 300€. Se in queste settimane stai cercando un nuovo dispositivo più potente per sostituire il tuo vecchio 2 in 1, oggi l’hai finalmente trovato. Oggi, non domani, perché il Surface Pro X di Microsoft è in offerta a tempo. Hai solo poche ore prima di finalizzare l’acquisto, lo sconto resterà valido infatti soltanto fino alle 23:50, poi tornerà a prezzo pieno, cioè 1.069,00€. Il dispositivo in offerta è il modello Microsoft SQ1 Wi-Fi + LTE da 128GB di SSD e 8GB di RAM.

Microsoft Surface Pro X

Un 2 in 1 superbo. Il Surface Pro X di Microsoft fa sia da laptop che da tablet, in più è dotato di un esclusivo sostegno integrato che puoi sempre regolare come desideri. Favoloso anche il touchscreen PixelSense da 13 pollici, con le esclusive proporzioni 3:2 a cui ci ha abituati Microsoft con la linea Surface.

Se cerchi la produttività, grazie a queste misure hai il vantaggio di disporre di uno schermo che offre il 18% di spazio verticale in più rispetto a qualsiasi altro portatile con lo schermo realizzato in proporzioni classiche. L’anima portatile del modello Surface Pro X si riflette dal peso di soli 774 grammi, esclusi gli accessori a parte (leggi Surface Pen e tastiera). Un altro punto di forza è la batteria di lunga durata, che garantisce un’autonomia fino a 15 ore. E in più con il modello in offerta oggi su Amazon hai anche la connettività Gigabit 4G LTE per restare in rete ovunque ti trovi.

L’offerta scade pochi minuti prima della mezzanotte di oggi: corri a mettere in carrello il Surface Pro X solo per oggi in sconto del 25%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.