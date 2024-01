Surfshark Alert: il servizio che ti avvisa se qualcuno sta rubando i tuoi dati

Oggi sicurezza online è diventata un imperativo. Sempre più utenti sono vittima di truffe come il phishing, e vengono compromessi account social o conti correnti. Usando Surfshark VPN puoi trovare una soluzione all’avanguardia per evitare tutto questo. Infatti, oltre alle classiche funzioni di una VPN, Surshark offre un pacchetto completo per la tua sicurezza digitale, in particolare con il servizio Alert. Con Surfshark, la protezione dei tuoi dati personali e la navigazione sicura diventano una realtà quotidiana.

Proteggi la tua identità digitale con Surfshark VPN

Surfshark si distingue per la sua capacità di offrire una protezione online a 360 gradi. Non solo garantisce una navigazione anonima e sicura, ma blocca anche gli annunci indesiderati, offrendoti un’esperienza di navigazione pulita. Con server in oltre 100 località, la connettività è globale e versatile. Ma il vero gioiello di Surfshark è la sua funzione Alert, un efficiente scudo contro le violazioni dei dati. Questa funzione monitora il web per rilevare violazioni che possano coinvolgere i tuoi dati personali, come indirizzi email, numeri di carte di credito e documenti d’identità. Se i tuoi dati vengono compromessi, riceverai immediatamente un avviso, permettendoti di agire tempestivamente. In un mondo dove le truffe online sono sempre più sofisticate, questa funzione diventa essenziale per la tua sicurezza.

Oltre alla VPN, Surfshark integra un antivirus che protegge i tuoi dispositivi da malware e altre minacce. La funzione Search offre una navigazione privata, mentre Incogni ti permette di rivendicare i tuoi dati personali. Alternative ID, infine, crea una nuova identità e-mail per le tue registrazioni online, aumentando la tua privacy.

Surfshark non solo eccelle nelle funzionalità, ma anche nelle sue offerte. Attualmente, puoi approfittare di uno sconto del 82% e 4 mesi gratuiti. I vari piani, come Starter, One e One+, sono pensati per adattarsi a diverse esigenze di sicurezza e privacy.

Con queste caratteristiche, Surfshark VPN si afferma come una soluzione completa e all’avanguardia per la tua sicurezza online. Con la sua vasta gamma di funzionalità, dalla VPN all’antivirus, dalla funzione Alert alla navigazione privata, Surfshark ti offre uno strumento potente per proteggere la tua identità digitale e navigare in sicurezza. Non perdere l’occasione di proteggere la tua vita digitale. Clicca qui per scoprire di più e attivare subito il servizio. La tua sicurezza online non è mai stata così accessibile e completa. Proteggi te stesso ora con Surfshark VPN.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.