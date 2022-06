Surfshark: VPN con sconto del 82% e antivirus gratis

Antivirus e VPN sono due strumenti essenziali per proteggere privacy e sicurezza nella rete odierna.

Le minacce del web odierne infatti, non sono più solo i virus. Tra adware, malware, trojan e phishing, chiunque abbia a che fare con Internet è potenzialmente sempre a forte rischio. Dati come password e numeri di carte di credito infatti, fanno gola agli hacker che studiano sempre nuovi metodi per sottrarre tali informazioni alle ignare vittime.

Di fatto, la prudenza non basta e, per poter navigare senza stress e timori, è necessario prendere delle adeguate precauzioni. Sotto il punto di vista delle Virtual Private Network, Surfshark rappresenta una delle piattaforme più efficaci in tal senso.

Non solo: grazie alla recente offerta, la VPN offre un sostanzioso sconto sul piano biennale oltre a un gradito omaggio.

Surfshark ti regala tutt la protezione di un antivirus

Con la sottoscrizione biennale alla sua VPN infatti, Surfshark regala ai suoi clienti un antivirus che va a completare quella che possiamo definire come una suite completa per la sicurezza digitale.

Quando parliamo di Surfshark, facciamo riferimento a un servizio in grado di funzionare, attraverso appositi software, in ambiente Windows, macOS e Linux, ma anche su mobile, con app specifiche per iPhone o smartphone Android.

Tutto ciò, abbinato alla possibilità di utilizzare un singolo account su illimitati dispositivi, rende questo strumento adatto a proteggere un intero nucleo familiare nella sua interezza.

Il team di supporto, sempre disponibile e pronto a risolvere i problemi della clientela, abbinata alla possibilità di usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati (entro 30 giorni) sono altri vantaggi legati a Surfshark.

Tutto ciò però, va anche calcolato nell’ottica della suddetta offerta. Si parla, oltre che di un antivirus gratuito, anche di uno sconto dell’82% sulla VPN. Ciò significa che Surfshark, tramite sottoscrizione biennale, costa solo 2,09 euro al mese. Ai 24 mesi di sottoscrizione, infine, il provider aggiunge altri 2 mesi in omaggio.