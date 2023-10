Surfshark VPN va oltre: 86% di sconto e fino a 5 mesi extra GRATIS

Con la sua ultima offerta a tempo limitato, Surfshark ha deciso di sparigliare le carte: fino all’86% di sconto sul piano VPN di 2 anni Starter e fino a 5 mesi aggiuntivi in regalo se scegli il piano One+. È la miglior promozione di sempre che Surfshark abbia mai lanciato.

Surfshark VPN lancia la sua miglior offerta di sempre

Tutti i piani VPN di Surfshark includono una VPN sicura e veloce, uno strumento che blocca la pubblicità e un altro servizio in grado di eliminare i pop-up dei cookie dei siti web, per una navigazione in rete lontana da occhi indiscreti e più piacevole.

Puoi scegliere tra i piani Starter, One e One+. Surfshar Starter è il più economico: costa 2,21 euro al mese, per effetto dell’86% di sconto e ti consente di beneficiare di 3 mesi extra in regalo, per una spesa complessiva di 59,76 euro per 27 mesi.

Il piano One è in offerta a 2,73 euro al mese, grazie a un maxi sconto dell’85%, a cui si aggiungono 4 mesi aggiuntivi gratis. Rispetto alla versione Starter ottieni un motore di ricerca privato, una protezione antivirus attiva 24 ore su 24 e avvisi in tempo reale su eventuali violazioni dei tuoi dati sensibili. La spesa totale per 28 mesi è di appena 76,56 euro.

C’è infine Surfshark One+: il piano VPN più completo è in offerta a 4,11 euro al mese, per effetto dell’80% di sconto. Scegliendolo riceverai in regalo 5 mesi extra di servizio, per una spesa totale di 119,28 euro per 29 mesi. Oltre a tutti i vantaggi inclusi nei piani Starter e One, One+ ti offre due servizi premium come la rimozione dei dati dai database delle aziende e l’eliminazione dei dati personali dai siti di ricerca di persone.

Approfitta ora dell’ultima offerta di Surfshark per abbonarti al piano di 2 anni Starter a soli 2,21 euro al mese, usufruendo del maxi sconto dell’86%.

