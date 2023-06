Suunto 5 Peak, metti un coach al polso che monitora la tua salute: su Amazon è a -25%

L’orologio sportivo Suunto 5 Peak è un compagno ideale per gli appassionati di attività fisica che desiderano tenere traccia delle proprie prestazioni e monitorare la loro salute. Questo orologio GPS leggero e compatto offre una serie di funzioni avanzate per supportare le tue attività sportive.

Con le sue numerose funzioni e il design robusto, è un ottimo compagno per gli atleti che desiderano migliorare le proprie prestazioni e monitorare la propria salute durante le attività sportive. Oggi, poi, puoi averlo a una cifra davvero bassa, considerando la fascia di prezzo del device, ovverosia 149€ incluse le spese di spedizione.

Suunto 5 Peak, un coach al tuo polso

Una delle caratteristiche principali del Suunto 5 Peak è la sua lunga durata della batteria. Con una durata di 100 ore in modalità di tracciamento GPS, puoi affrontare lunghe sessioni di allenamento o avventure all’aperto senza preoccuparti di rimanere senza energia. Questo è particolarmente utile per gli atleti che praticano sport di resistenza o per coloro che amano esplorare nuovi sentieri in natura.

Oltre al GPS integrato, l’orologio offre anche la misurazione della frequenza cardiaca al polso. Questo ti consente di monitorare la tua frequenza cardiaca in tempo reale senza dover utilizzare una fascia toracica aggiuntiva. Puoi controllare la tua frequenza cardiaca durante l’allenamento per ottimizzare l’intensità e monitorare il tuo recupero.

Il Suunto 5 Peak è dotato di una serie di modalità sportive preimpostate, tra cui corsa, ciclismo, nuoto, escursionismo e molte altre. Puoi personalizzare gli allenamenti in base alle tue esigenze e impostare obiettivi specifici per migliorare le tue prestazioni. Inoltre, l’orologio registra automaticamente le tue attività e fornisce dati dettagliati come distanza percorsa, velocità media, altitudine e calorie bruciate.

Grazie alla sua compattezza e leggerezza, il Suunto 5 Peak è comodo da indossare durante le tue attività sportive. Il display a colori ad alta risoluzione è facile da leggere anche sotto la luce diretta del sole, mentre il design resistente all’acqua ti consente di utilizzarlo senza problemi anche durante le sessioni di nuoto.

Infine, l’orologio è compatibile con l’app mobile Suunto, che ti consente di analizzare i tuoi dati di allenamento, impostare obiettivi personalizzati e condividere le tue attività con la comunità online. Prendi oggi stesso questo gioiellino, puoi averlo a una cifra davvero bassa, considerando la fascia di prezzo del device, ovverosia 149€ incluse le spese di spedizione.

