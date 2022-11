SUUNTO 9 Baro, sportwatch di punta in SUPER SCONTO (-38% Amazon)

L’avvio della settimana del Black Friday non poteva iniziare meglio: il super sportwatch di fascia alta SUUNTO 9 Baro è in offerta su Amazon al prezzo più conveniente di sempre. Ad appena 299€, infatti, con il 38% di sconto, l’epico smartwatch è pronto a soddisfare tutte le tue personali esigenze dandoti la possibilità di risparmiare ben 180€ sul solito prezzo di vendita.

Realizzato con materiali di altissima fattura che gli conferiscono un look & feel stupendo, il wearable ha tutte le carte in regola per garantirti un’ottima esperienza di utilizzo a 360°.

Offerta epica su Amazon per il super smartwatch SUUNTO 9 Baro

Non solo è in grado di registrare in maniera profonda e completa più di 80 modalità sportive, ma monta anche un precisissimo modulo GPS e anche l’altitudine barometrica. Ideato per numerosissime tipologie di allenamenti all’aperto e al chiuso, SUUNTO 9 Baro integra un valdissimo sensore HR per il tracking del battito cardiaco a riposo e sotto sforzo.

Con più 170 ore di autonomia e impermeabile fino a 100 metri di profondità, lo smartwatch è perfetto per la corsa, le escursioni, il ciclismo e tantissimi altri sport. Inoltre, tramite l’app per iOS e Android, puoi controllare con facilità molte funzionalità aggiuntive e personalizzare l’esperienza di utilizzo secondo le tue personali esigenze.

Non farti scappare questa incredibile offerta su Amazon fintanto che puoi acquistare l’ottimo sportwatch di fascia alta al prezzo più conveniente di sempre. Mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno con le spese di spedizioni gratuite incluse nei servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.