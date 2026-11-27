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Se stai cercando un SUV ibrido ad autonomia estesa capace di coprire distanze da primato senza fermarsi a ricaricare, Genesis ha appena alzato l’asticella in modo significativo. Il brand di lusso del Gruppo Hyundai ha svelato i dettagli del suo EREV — acronimo di Extended Range Electric Vehicle, ovvero veicolo elettrico ad autonomia estesa — durante una tavola rotonda al Los Angeles Auto Show, promettendo oltre 1.030 chilometri di percorrenza totale. Il 25 novembre 2026, la notizia è rimbalzata anche su TecnoAndroid, confermando l’interesse crescente del mercato italiano verso questa tecnologia. Il lancio è previsto per la prima metà del 2027.

Cos’è esattamente un SUV ibrido ad autonomia estesa

La sigla EREV può sembrare l’ennesimo acronimo del settore auto, ma il concetto è più semplice di quanto sembri. Un Extended Range Electric Vehicle è fondamentalmente un veicolo elettrico dotato di un motore termico a bordo. La differenza cruciale rispetto a un ibrido plug-in tradizionale è che il motore a combustione non muove mai le ruote direttamente: serve esclusivamente a ricaricare la batteria mentre si guida.

In pratica significa che le ruote sono sempre mosse dall’elettrico, con tutti i vantaggi in termini di risposta, silenziosità e coppia istantanea. Il motore termico entra in gioco solo come generatore, allungando l’autonomia in modo trasparente per il guidatore. Rispetto a un ibrido plug-in convenzionale, l’esperienza di guida rimane quella di un’auto elettrica pura, ma senza l’ansia da ricarica su lunghi percorsi.

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Oltre 1.000 km: cosa significa nella pratica

Il traguardo dei 1.030 chilometri di autonomia complessiva è il dato che ha catturato l’attenzione. Per dare un riferimento concreto: si tratta di coprire la distanza Milano–Palermo in un solo “pieno”, senza soste obbligatorie per ricaricare. Un risultato che oggi nessun veicolo puramente elettrico di serie riesce a garantire.

Il modello che ha ricevuto la prima presentazione ufficiale è il Genesis GV70 EREV, un SUV di segmento D — la categoria dei SUV medio-grandi premium — che promette questa autonomia combinando la percorrenza in modalità elettrica pura con quella garantita dal generatore termico. Genesis ha confermato che la gamma EREV includerà SUV di classe D sia sotto il marchio Hyundai sia sotto il marchio Genesis, entrambi in arrivo nel 2027.

Modalità elettrica pura: adatta alla guida urbana quotidiana, a zero emissioni locali

adatta alla guida urbana quotidiana, a zero emissioni locali Modalità range extender: il motore termico ricarica la batteria durante la marcia, senza mai azionare direttamente le ruote

il motore termico ricarica la batteria durante la marcia, senza mai azionare direttamente le ruote Autonomia totale dichiarata: oltre 1.030 km (640 miglia)

oltre 1.030 km (640 miglia) Lancio previsto: prima metà del 2027

La corsa al mercato: Genesis vs Scout Motors

Nel segmento dei SUV ibridi ad autonomia estesa, Genesis non è l’unico attore in campo. Scout Motors, il brand americano legato al Gruppo Volkswagen, sta sviluppando anch’esso veicoli EREV. Tuttavia, secondo le informazioni disponibili, Genesis è posizionata per arrivare sul mercato prima di Scout Motors, consolidando un vantaggio competitivo non trascurabile in un segmento ancora giovane.

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Essere primi conta, soprattutto in un mercato premium dove la percezione di innovazione tecnologica è parte integrante del valore del brand. Genesis ha costruito la propria reputazione puntando su tecnologia avanzata e design distintivo, e la mossa EREV si inserisce perfettamente in questa strategia.

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Perché questa tecnologia arriva adesso

Il momento non è casuale. Il mercato europeo e globale sta attraversando una fase di transizione: i consumatori sono sempre più attratti dall’elettrico, ma l’infrastruttura di ricarica rimane un ostacolo reale, specialmente per chi percorre molti chilometri o vive in zone con poca disponibilità di colonnine. Il SUV ibrido ad autonomia estesa risponde esattamente a questo problema, offrendo il meglio dei due mondi.

Dal punto di vista normativo, un EREV può qualificarsi come veicolo a basse emissioni nelle aree urbane, beneficiando potenzialmente di incentivi e accesso alle ZTL. Al tempo stesso, elimina il problema della range anxiety — l’ansia da autonomia — che ancora frena molti acquirenti dall’abbracciare l’elettrico puro. Electrek ha pubblicato un primo video del Genesis GV70 EREV, che mostra il veicolo in azione e conferma le specifiche dichiarate.

Cosa aspettarsi nei prossimi mesi

Il lancio nella prima metà del 2027 lascia ancora qualche mese per affinare i dettagli. Al momento, prezzi e specifiche tecniche complete non sono stati comunicati ufficialmente. Genesis ha scelto di presentare il progetto in modo progressivo, rivelando prima la tecnologia e l’autonomia, riservando i dettagli commerciali a una fase successiva.

Per chi è interessato a questo tipo di veicolo, vale la pena monitorare i canali ufficiali di Genesis nei prossimi mesi. La finestra di lancio prevista per il 2027 suggerisce che le prenotazioni o almeno le configurazioni potrebbero aprirsi già nella prima parte dell’anno. Chi sta valutando un SUV premium con autonomia da record ha tutto l’interesse a seguire l’evoluzione di questo progetto: la tecnologia EREV potrebbe davvero cambiare il modo in cui pensiamo alla mobilità a lungo raggio.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.