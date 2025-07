Svendita Bosch: set di punte X-Line Classic a 9,95€

Un’occasione da non perdere per tutti gli amanti del fai-da-te: il set di punte Bosch X-Line Classic a meno di 10 euro. Un kit completo, affidabile e pronto a risolvere ogni esigenza di foratura e avvitamento, non capita spesso di vedere il celebre set Bosch X-Line Classic crollare a soli 9,95€ rispetto ai 25€ di listino.

UN PREZZO COSÌ NON TORNA: IL KIT CHE CAMBIA IL TUO MODO DI LAVORARE

Sei un appassionato di fai-da-te, un professionista del settore o semplicemente vuoi avere sempre a portata di mano il meglio per la tua cassetta degli attrezzi? Ecco la soluzione che rivoluziona il concetto di praticità e qualità. Il set Bosch X-Line Classic da 34 pezzi è la scelta intelligente per chi non accetta compromessi: la combinazione perfetta tra funzionalità, compattezza e resistenza. Il tutto, racchiuso in una custodia compatta e dal design accattivante che si distingue al primo sguardo.

UN KIT COMPLETO PER OGNI SFIDA

La vera forza di questo set sta nella sua versatilità: punte per metallo, muratura e legno per affrontare ogni materiale senza esitazioni. Nel dettaglio, troverai:

5 punte per metallo (2-5 mm), perfette anche su plexiglass e plastiche dure

(2-5 mm), perfette anche su plexiglass e plastiche dure 5 punte per muratura (5-8 mm), ideali per pietra e calcestruzzo

(5-8 mm), ideali per pietra e calcestruzzo 5 punte per legno (4-8 mm), per forare con precisione

(4-8 mm), per forare con precisione 13 bit di avvitamento da 25 mm, per ogni tipo di vite

da 25 mm, per ogni tipo di vite 3 giradadi con raccordo, 1 portabit universale e uno svasatore

Tutto il necessario per affrontare ogni progetto, grande o piccolo che sia, in modo semplice e ordinato. Il kit pesa appena 500 grammi e misura solo 17,2 x 4,6 x 16,4 cm: portalo dove vuoi, riponilo ovunque. Zero ingombro, massima efficienza.

DESIGN E DURABILITÀ FIRMATI BOSCH

Non si tratta solo di funzionalità: la cura per i dettagli si vede nel design moderno, nei colori verde e nero con finiture ossidate, e nella solidità che solo Bosch sa garantire. Ogni elemento è studiato per durare nel tempo, anche dopo utilizzi intensivi. E la sicurezza è certificata TÜV: un dettaglio che fa la differenza quando si tratta di affidabilità.

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO SET?

Perché in un unico acquisto hai tutto ciò che serve per avvitare, forare e rifinire, senza dover rincorrere pezzi mancanti o adattatori improbabili. Compatibile con ogni tipo di avvitatore, questo kit si adatta perfettamente sia all’uso domestico che professionale. Un vero must-have per chi vuole essere sempre pronto senza spendere una fortuna.

OFFERTA DA PRENDERE AL VOLO

Le offerte così non si ripetono spesso. Se vuoi un prodotto di qualità garantita, marchiato Bosch e ad un prezzo SCONVOLGENTE, non puoi lasciarti sfuggire questa occasione. La concorrenza non regge il confronto: qui hai il meglio ad un prezzo ridicolo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.