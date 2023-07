SVENDITA COLOSSALE Amazon: sconti da urlo su decine di prodotti tech, anche Apple

È giunto il momento di fare un salto nel regno degli affari e dell’innovazione tecnologica con Amazon. Se sei un appassionato di tecnologia o sei alla ricerca di nuovi dispositivi all’avanguardia, questa è l’occasione imperdibile per aggiornare il tuo arsenale tecnologico a prezzi incredibili.

Tablet Newmetab P40

Il tablet Newmetab P40 è un dispositivo da 10 pollici con una serie di caratteristiche interessanti. Con 6 GB di RAM e un processore Octa-core da 2,0 GHz, offre una buona potenza di elaborazione per multitasking fluido e prestazioni efficienti. Puoi farlo tuo su Amazon a soli 99€ incluse le spese di spedizione? Ti basya prima spuntare il coupon in pagina da 20€ prima di pagare.

Tracker ATUVOS

ATUVOS Smart Tracker Tag è un dispositivo intelligente progettato per aiutarti a localizzare oggetti come borse, valigie, zaini e chiavi. Questo set in offerta su Amazon include due tracker neri che possono essere facilmente collegati agli oggetti che desideri tenere traccia. Fallo tuo con una spesa irrisoria, appena 28€ spuntando il coupon da 10€ in pagina. Tieni presente che per utilizzare il tracker ATUVOS, è necessario avere un dispositivo iOS compatibile e l’app Apple Dov’è installata sul tuo dispositivo.

Caricatore USB C da 120W

Il caricatore USB C ssouwao da 120W è una stazione di ricarica versatile e potente progettata per caricare simultaneamente diversi dispositivi. Con sei porte USB, offre una soluzione conveniente per ricaricare dispositivi come MacBook, laptop, iPhone, Galaxy e altri.

Questo caricatore utilizza la tecnologia GaN (nitruro di gallio), che permette di ottenere un design più compatto e leggero senza compromettere la potenza. Questo significa che potrete godere di una stazione di ricarica potente che occupa meno spazio sul vostro comodino o sulla scrivania. Su Amazon oggi lo trovi a soli 42€ spuntando il coupon da 7€ in pagina.

Caricatore USB C da 20W di Rosaking

Se sei alla ricerca di un nuovo alimentatore per il tuo dispositivo iOS o Android perché l’originale si è usurato o semplicemente perché vuoi averne sempre uno di ricambio per le emergenze, il caricatore USB C da 20W di Rosaking è quello che ti serve.

Progettato per offrire una ricarica rapida e efficiente per dispositivi compatibili, il device è indicato per dispositivi, come gli iPhone, che supportano la tecnologia Power Delivery (PD) per la ricarica veloce. Il tutto spendendo oggi la miseria di 7€, grazie al coupon sconto del 30% di Amazon, che te lo spedisce anche gratis a casa.

Supporto magnetico per auto

Non è vero che i supporti auto per smartphone sono tutti uguali. Sì, ce ne sono tantissimi, ma parecchi di loro non sempre soddisfano le reali esigenze di chi li compra o rispettano i parametri indicati nell’offerta. Ma con questo modello magnetico che abbiamo scovato su Amazon puoi stare tranquillo sulla stabilità del tuo dispositivo. Approfittando dello sconto del momento, poi, puoi portarlo a casa a 9€ circa spuntando prima il coupon in pagina per ottenere lo sconto. Basta completare subito l’ordine, con le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Mac mini 2018

L’Apple Mac mini 2018 è un potente e compatto computer desktop progettato per offrire prestazioni elevate e una grande versatilità. Con il suo processore Intel Core i5 di ottava generazione a 6 core e una frequenza di 3,0GHz, è in grado di gestire facilmente le attività più impegnative, dalla produzione musicale alla grafica avanzata. Con 8GB di RAM, il Mac mini offre una gestione fluida delle applicazioni e la possibilità di eseguire multitasking senza intoppi. La memoria interna da 512GB garantisce uno spazio di archiviazione ampio per i tuoi file, documenti, foto e video. Fallo tuo ora a 598€ su Amazon, sfruttando lo sconto del 14% e le spese di spedizione gratuite via Prime.

Auricolari in-ear

Un paio di auricolari Bluetooth 5.3 con un raggio di trasmissione che può raggiungere i 15 metri di distanza, microfono e bassi potenti? Eccole, e per giunta a un prezzo fortemente scontato di ben il 65% sul prezzo di listino, grazie anche al coupon in pagina di 13€. Non esitare, quindi, vai subito su Amazon e chiudi immediatamente l’acquisto, per averli a soli 19 euro. Le spedizioni sono gratuite.

JLab JBuds Work

Se sei alla ricerca di cuffie versatili e funzionali per il lavoro, il gaming o semplicemente per goderti la tua musica preferita, le JLab JBuds Work sono la scelta ideale. Queste cuffie wireless con microfono offrono un mix perfetto di qualità del suono, durata della batteria e comodità, garantendo un’esperienza audio eccezionale in qualsiasi situazione. Spunta il coupon da 20€ sulla pagina del prodotto su Amazon, e falle tue a un prezzo affare di 59€. Risparmierai un bel pacchetto di euro e otterrai delle cuffie top di gamma.

Action Cam 4K

L’Action Cam 4K è la videocamera ideale per catturare tutti i tuoi momenti avventurosi con una qualità eccezionale. Dotata di funzionalità avanzate, questa videocamera subacquea ti permette di registrare video ad alta risoluzione 4K (fino a 40 metri di profondità) e scattare foto nitide da 20MP, offrendoti dettagli sorprendenti e colori vivaci.

Un gioiellino tecnologico che ti viene viene fornita con due batterie ricaricabili ad alta capacità, e che oggi costa davvero una miseria, considerando che puoi farla tua con appena 38€ e con un risparmio netto di 20€, ovverosia la cifra che Amazon ti sconta con l’apposito coupon in pagina. Le spedizioni sono gratuite.

Mini PC AK1PRO

L’AK1PRO è un potente Mini PC con sistema operativo Windows 11 Pro, progettato per offrire prestazioni efficienti e affidabili in un formato compatto e pratico. Questo micro computer è equipaggiato con specifiche all’avanguardia che lo rendono ideale per una varietà di utilizzi, sia a livello professionale che personale. E oggi questo piccolo concentrato di potenzae versatilità può essere tuo alla modesta cifra di 199€ grazie al doppio sconto con coupon di 100€ da spuntare sulla pagina del prodotto su Amazon. Le spedizioni sono gratis.

