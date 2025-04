Svendita folle: 2 Localizzatori Bluetooth ATUVOS Air Tracker a soli 15€ (-48%)

Mai più oggetti smarriti con il rivoluzionario ATUVOS Smart Air Tracker Tag! Quando si tratta di tecnologia utile e conveniente, questo localizzatore è una scelta imbattibile. Oggi il set da 2 tracker tag è disponibile su Amazon con uno sconto imperdibile del 48% quindi ad un prezzo eccezionale di soli 15,67€, approfittane subito!

Compatibilità totale con l’ecosistema Apple

L’ATUVOS Smart Air Tracker Tag è progettato per integrarsi perfettamente con l’app “Dov’è” di Apple, questo tracker diventa un’estensione naturale del tuo iPhone. Basta associarlo e, in un attimo, potrai localizzare i tuoi oggetti sulla mappa, sfruttando la potente rete di dispositivi Apple connessi. Perdere le chiavi o il portafoglio non sarà più un problema, grazie all’altoparlante integrato che emette un suono potente da 80-100 decibel per facilitare il ritrovamento.

Con l’ATUVOS Smart Air Tracker Tag, la prevenzione è tutto. La funzione di promemoria ti avvisa immediatamente quando ti allontani da un oggetto monitorato, riducendo al minimo il rischio di smarrimento. E se qualcosa dovesse andare perso, la modalità “smarrito” entra in azione: una notifica ti avvisa non appena il dispositivo viene rilevato nella rete Apple, aumentando le probabilità di recupero.

Sicurezza dei dati e resistenza garantite

La sicurezza è una priorità assoluta. Grazie alla crittografia avanzata, i tuoi dati e la tua posizione rimangono sempre anonimi e protetti. Inoltre, la certificazione IP67 rende questo tracker resistente all’acqua e perfetto per ogni condizione atmosferica. La batteria CR2032 inclusa offre un’autonomia superiore a un anno e può essere facilmente sostituita, con un avviso tempestivo quando è il momento di cambiarla.

Se cerchi un regalo che unisca innovazione e praticità, l’ATUVOS Smart Air Tracker Tag è la scelta ideale. A questo prezzo, offre una combinazione di funzionalità avanzate e semplicità d’uso che lo rende perfetto per chiunque utilizzi dispositivi Apple. Inoltre, il servizio clienti attivo 24/7 è sempre pronto ad assisterti, rendendo l’esperienza d’acquisto ancora più soddisfacente.

Non perdere questa occasione unica per portare a casa un dispositivo tecnologico all’avanguardia, ad un prezzo mai visto prima. Acquista subito il set da 2 ATUVOS Smart Air Tracker Tag a soli 15 euro con un mega sconto del 48% e scopri la tranquillità di non perdere mai più i tuoi oggetti!

