Svendita folle su 4 Videocamere di sicurezza da esterno Blink Outdoor (-60%)

Per monitorare tutta casa evitando l’intrusione di ospiti indesiderati, prova il set da 4 Videocamere di sicurezza da esterno Blink Outdoor! Oggi è disponibile su Amazon a soli 123 euro con uno sconto bomba del 60%.

In questo modo potrai risparmiare quasi 190 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Videocamere di sicurezza da esterno Blink Outdoor: modalità di installazione e funzionamento

Le Videocamere di sicurezza da esterno Blink Outdoor innanzitutto sono senza fili, alimentate a batteria, e ti permettono di monitorare la casa giorno e notte con la visione notturna a infrarossi.

Questi dispositivi sono super resistenti in quanto non temono gli agenti atmosferici quindi il loro funzionamento è assicurato sia con il sole che con la pioggia. Tra l’altro le batterie incluse hanno una durata lunghissima che arriva fino a a due anni.

Inoltre permettono di ricevere notifiche sul telefono quando rilevano del movimento e, grazie alla possibilità di personalizzare le zone di movimento dall’app Blink Home Monitor, potrai ricevere avvisi solo quando ce ne sarà bisogno.

La configurazione delle telecamere è davvero semplice e veloce in quanto bastano pochi minuti per attivarle senza la necessità di cablaggi o di un’installazione da parte di professionisti. In più, grazie alla compatibilità con Alexa, è possibile usare semplicemente la voce per monitorare la casa tramite i dispositivi con integrazione Alexa compatibili.

Oggi il set da 4 Videocamere di sicurezza da esterno Blink Outdoor è disponibile su Amazon a soli 123 euro con uno sconto bomba del 60%. In questo modo potrai risparmiare quasi 190 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.