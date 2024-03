SVENDITA FUORI CONTROLLO su eBay per Redmi Note 13 4G, oggi al 42% in meno

Scoprire che l’eccellente Redmi Note 13 4G è in caduta libera su eBay al prezzo più conveniente di sempre è una notizia fantastica, soprattutto se consideri che stiamo parlando di uno tra i più popolari e apprezzati device Android degli ultimi mesi.

Sfruttando lo scioccante sconto immediato del 42%, infatti, il terminale del colosso cinese può essere tuo al prezzo ridicolo di appena 174€ con un risparmio complessivo di 125€ – nel prezzo di vendita è inclusa anche la spedizione rapida in 48 ore, giusto per dire.

Redmi Note 13 4G è in vendita su eBay al prezzo più conveniente di sempre

Nonostante il prezzo super conveniente Redmi Note 13 4G ti sorprende fin da subito: innanzitutto, il display è un eccellente modulo AMOLED da 6.67 pollici a 120Hz ideale per guardare tutti i video che vuoi ad altissima risoluzione. Il processore octa-core, inoltre, sfrutta a dovere 8GB di RAM e una mega batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W, mentre sul versante fotografico non potresti desiderare di meglio. Redmi Note 13 4G, infatti, sorprende con il modulo multiplo costituito da un sensore principale da ben 108MP per foto e video di qualità.

Ti sembrerà una follia ma è tutto vero e confermato: prendi immediatamente al volo questa occasione di eBay sul popolarissimo smartphone di Redmi, oggi al 42% in meno con tanto di consegna rapida e gratuita in 48 ore inclusa nel prezzo.

