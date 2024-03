SVENDITA in corso su Amazon: Huawei MateBook ad una MISERIA

Se sei un gamer, allora non puoi non avere questo pc davvero unico. Ma, utilissimo anche per lavorare da casa. Ecco, ti conviene davvero acquistare questo pc di Huawei, il MateBook oggi ti costa solamente 699€, invece di 799€. Corri immediatamente su Amazon, prima che possa finire.

Questa è davvero l’occasione del giorno a cui nessuno è riuscito a resistere. Soprattutto dopo sconto shock del 13%, non ti resta che aggiungerlo al carrello, così al checkout lo troverai scontato automaticamente dal sito.

HUAWEI MateBook D 16,16GB+512GB Win11

Questo pc va bene per lavorare, ma anche per il gaming è l’ideale. E pensa che sarà così solo e solo oggi, con questo mega sconto pazzo del 13%. Questo monitor da gaming è super venduto su Amazon, lo stanno prendendo tutti in queste ore.

Sottile e ottimo per gli spostamenti: I tuoi occhi non mentono; Questo laptop ha uno schermo da 16 pollici, ma pesa solo quanto un modello standard da 15 pollici, con un corpo leggero di 1,68 kg – rendendolo sufficientemente portatile per ogni riunione, viaggio di lavoro o per ogni altra occasione, come un caffè.

Processore ad elevate prestazioni: Processore Intel Core i5 è un maestro del multitasking, supportando una capacità di calcolo potente e stabile. Tastiera numerica agile: Tastierino numerico raddoppia l’efficienza sul lavoro nella redazione di documenti e nell’inserimento di dati, e consente di inserire numeri con una sola mano; E ci sono altri tasti intelligenti da esplorare, che saranno il vostro assistente per l’ufficio digitale

Connettività a lungo raggio, pioniere nel settore dei laptop, HUAWEI MateBook D 16 si fregia della certificazione SGS per le sue capacità di ricezione del Wi-Fi, garantendo un incremento del 51% nella velocità di download dei file; I segnali Wi-Fi di questo dispositivo superano qualsiasi ostacolo, raggiungendo una distanza di connessione di ben 270 metri, rimanere connessi non è mai stato così semplice, ovunque tu sia.

Questo pc è davvero il best one su Amazon. Uno sconto pazzo che ti permetterà di averlo a davvero nulla. Corri immediatamente su Amazon, prima che finisca.

