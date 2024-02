SVENDITA Oral-B in corso su Amazon: spazzolino elettrico top di gamma a MENO di 90€

Rimuove fino al 100% di placca in più rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale. La testina rotonda offre una pulizia migliore per gengive più sane. Migliora lo spazzolamento dei denti grazie ai suggerimenti in tempo reale.

Protegge le tue gengive con il sensore di pressione dello spazzolamento che ti avvisa se stai spazzolando troppo forte. Sbianca delicatamente i denti sin dal primo giorno, rimuovendo le macchie superficiali. La batteria dura oltre 2 settimane con 1 ricarica completa. Scopri se spazzoli abbastanza i tuoi denti con il timer professionale di 2 minuti.

Le testine Oral-B agiscono su zone inarrivabili dagli spazzolini manuali con testine rettangolari: scopri l’esperienza di un’igiene più profonda grazie alla marca di spazzolini più usata dai dentisti nel mondo.