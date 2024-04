SVENDITA Samsung in corso: smartphone APPENA uscito già SVENDUTO

Cambio telefono in programma? Oggi, svendita davvero shock su Amazon. Pensa che oggi puoi portarti a casa un Samsung Galaxy A15 a soli 123,48€, invece di 199,90€. Corri subito su Amazon, prima che sia troppo tardi.

Hai sentito la svendita in corso ? Sì, oggi, ti puoi portare a casa questo Galaxy A15 a davvero una miseria, con un mega sconto del 38%. Non ti resta che aggiungerlo al carrello, così al checkout lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Samsung Galaxy A15, 128GB

Moltissimi acquisti in corso in queste ore. Questo Galaxy A15 è super scontato. lnfatti, lo stanno già acquistando in tantissimi. Non aspettare più, perché ne restano davvero pochissimi pezzi.

Schermo vivido, fluido, dettagliato: il display Super AMOLED da 6,5” di Galaxy A15 con Vision Booster crea un’esperienza di visione fluida e brillante, con una luminosità fino a 800 nit² e una bassa emissione di luce blu per il massimo comfort.

Tripla fotocamera posteriore per lo scatto perfetto: fotocamera macro da 2 MP per paesaggi e primi piani, fotocamera principale da 50 MP per i tuoi capolavori fotografici ad alta risoluzione e fotocamera anteriore da 13 MP per selfie da professionista.

Tutta la potenza per semplificarti la vita: con una straordinaria potenza di elaborazione, una memoria capiente e un ampio spazio di archiviazione, lo smartphone Samsung Galaxy A15 è pronto a gestire i tuoi carichi di lavoro e il tuo intrattenimento.

Ma basta aspettare! Questo Galaxy A15 è la svolta per te! Lo trovi con un mega sconto del 38%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.