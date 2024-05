Svendita TOTALE Superga su eBay: sconti FINO AL 74%

Le sneakers Superga sono un classico dell’estate. Ora che sta arrivando il caldo approfittane per aggiungerne un paio al tuo armadio! Con sconti fino al 74%, potrai finalmente mettere le mani sulle tue sneakers preferite senza svuotare il portafoglio. Dalle intramontabili 2750 alle zeppe 2790, passando per modelli unisex e limited edition, c’è una Superga per ogni gusto e occasione. Non lasciartele scappare, le scorte stanno andando a ruba!

Scarpe da donna Zeppa Superga Donna 2790ACOTW LINEA UP AND DOWN

Le Superga 2790ACOTW LINEA UP AND DOWN sono in offerta a soli 29,99€, con uno sconto incredibile del 57%! Queste zeppe in tela con platform ti regaleranno un look casual e di tendenza. La suola in gomma assicura comfort e resistenza. Disponibili in vari colori, sono perfette per completare ogni outfit estivo.

Le Superga Sneaker Superga Uomo/Donna 2750-COTU CLASSIC

Le intramontabili Superga 2750-COTU CLASSIC unisex sono scontate del 46% a soli 34,99€. Queste sneakers basse in tela sono un vero must-have per il tuo guardaroba. Leggere, comode e versatili, sono perfette per ogni occasione. La suola in gomma vulcanizzata offre un grip eccezionale. Non perdere l’occasione di averle a questo prezzo!

Le Superga Basso Superga Uomo/Donna 2750 COTTON TERRY

Le Superga 2750 COTTON TERRY unisex sono disponibili a un prezzo WOW di soli 24,99€, con uno sconto pazzesco del 74%! Queste sneakers in morbido cotone terry sono l’ideale per le tue giornate casual. La soletta estraibile in memory foam assicura un comfort ottimale. Un’offerta da non lasciarsi sfuggire!

Le Superga Sneaker Superga Uomo/Donna 2390 MILITARY

Approfitta del super sconto del 68% sulle Superga 2390 MILITARY unisex, ora a soli 24,99€! Queste sneakers dal design militare sono realizzate in resistente tela di cotone. I dettagli in pelle sintetica aggiungono un tocco di stile. Comode e versatili, sono perfette per completare i tuoi look casual.

Le Superga Sneaker Superga Uomo/Donna 2750-PLUS COTU

Le Superga 2750-PLUS COTU unisex sono in offerta a 29,99€, con uno sconto del 57%! Queste sneakers in robusta tela di cotone hanno una suola in gomma vulcanizzata per la massima resistenza. Il logo Superga ricamato aggiunge una nota di stile. Un classico intramontabile da avere nel tuo guardaroba.

Sneakers Basso Superga Uomo/Donna 289 COLLEGE

Le Superga 289 COLLEGE unisex sono disponibili all’incredibile prezzo di 24,99€, con uno sconto del 72%! Queste sneakers dal look retrò sono realizzate in resistente tessuto e pelle sintetica. La suola in gomma antiscivolo assicura stabilità. Scegli tra i vari colori e completa il tuo outifit.

Scarpe da donna Zeppa Superga Donna 2790-LAMEW

Le Superga 2790-LAMEW da donna sono in offerta a soli 34,99€, con uno sconto del 59%! Queste zeppe in tela laminata ti faranno brillare a ogni passo. La suola in gomma con zeppa di 4 cm assicura comfort e stabilità. Disponibili in vari colori metallizzati, sono perfette per aggiungere un tocco glamour al tuo look.

Sneakers Basso Superga Uomo/Donna 2941 REVOLLEY COLORBLOCK

Le Superga 2941 REVOLLEY COLORBLOCK unisex sono scontate del 74% a soli 24,99€! Queste sneakers in tela e suede presentano un vivace design color-block. La suola in gomma vulcanizzata offre un grip eccezionale. Ideali per dare un tocco di colore ai tuoi outfit casual, sono un must-have per questa stagione.

Non lasciarti sfuggire queste offerte esclusive sulle scarpe Superga! Con sconti fino al 74%, potrai finalmente avere le tue sneakers e zeppe preferite a prezzi imbattibili. Dai modelli intramontabili come le 2750 ai design più originali come le Revolley Colorblock, c’è una Superga per ogni stile. Approfitta di questa occasione unica per fare scorta delle tue scarpe preferite risparmiando. Affrettati, le scorte stanno andando a ruba! Scegli il meglio di Superga a prezzi WOW, solo su eBay.

