SVITA E AVVITA alla velocità della LUCE: trapano avvitatore a batteria da 21V a 47€

Il trapano avvitatore a batteria da 21V MHPro è uno strumento versatile e potente che offre una vasta gamma di funzionalità per lavori di bricolage e progetti domestici. Dotato di batterie da 2.0Ah, offre una potenza sufficiente per affrontare una varietà di compiti, dalla foratura alla fissaggio di viti.

Trapano avvitatore a batteria da 21V, una BELVA

Con una coppia massima di 42Nm e 25+3 impostazioni di coppia regolabili, puoi adattare facilmente la potenza del trapano alle esigenze specifiche del tuo lavoro. Le due velocità selezionabili ti consentono di scegliere tra una velocità più alta per la foratura e una velocità più bassa per l’avvitamento preciso.

Il trapano avvitatore è fornito di 23 accessori inclusi, tra cui punte per trapano e inserti per avvitare, che ti permettono di affrontare una vasta gamma di lavori senza dover acquistare ulteriori strumenti. La luce a LED integrata illumina l’area di lavoro, consentendoti di lavorare con precisione anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Grazie alla sua portabilità e facilità d’uso, il trapano avvitatore a batteria è ideale per progetti domestici, riparazioni e lavori di bricolage. Con la sua potenza, versatilità e praticità, è uno strumento indispensabile per qualsiasi proprietario di casa o hobbista. Fallo tuo a 47€ su Amazon sfruttando lo sconto del 28% col coupon da spuntare sulla pagina del prodotto. Le spedizioni sono gratis con Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.