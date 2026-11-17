A volte bastano pochi euro per aggiungere un controllo in più alla casa, e l’ultima proposta di Action punta proprio su questa esigenza quotidiana.

Nei negozi italiani della catena compaiono due telecamere con caratteristiche differenti, pensate rispettivamente per ambienti interni ed esterni. Entrambe appartengono alla gamma LSC Smart Connect e offrono funzioni ormai comuni anche nei dispositivi economici, come accesso dallo smartphone e visione notturna. Prima di sceglierle, però, conviene capire quale modello serve davvero e verificare le scorte del punto vendita.

La telecamera solare da esterno: 2K, Wi-Fi e protezione IP65 a 27,77 euro

La proposta più completa è la telecamera da esterno LSC Smart Connect 2K, in vendita da Action a 27,77 euro, con uno sconto indicato del 20%. Il punto forte, per chi deve montarla fuori casa, è il pannello solare integrato: non serve collegarla a una presa, dettaglio comodo in giardino, su un balcone o vicino a un cancello, dove spesso la corrente non arriva. Registra in risoluzione 2K, si collega alla rete Wi-Fi a 2,4 GHz e non richiede un hub separato.

Tra le funzioni dichiarate ci sono il rilevamento del movimento, la visione notturna e un angolo di visuale di 125 gradi, utile per coprire un ingresso o una buona porzione di cortile. C’è anche la certificazione IP65, che la protegge da polvere e getti d’acqua leggeri: non vuol dire che possa essere immersa, ma per un normale uso all’aperto, pioggia compresa, è un dato da tenere in conto.

Il modello da interno a 7,77 euro: 1080p, audio bidirezionale e visione notturna

Il secondo prodotto in offerta è la telecamera IP intelligente LSC Smart Connect per interni, proposta a 7,77 euro con uno sconto del 21%. È il modello più economico della coppia e punta tutto sulla semplicità: controllo di una stanza, verifica dell’ingresso, attenzione agli animali domestici o a un ambiente mentre si è fuori casa. Registra in Full HD 1080p e si controlla dall’app LSC Smart Connect, direttamente dallo smartphone. Anche in questo caso non serve acquistare un hub, aspetto non da poco visto il prezzo.

La telecamera integra anche audio bidirezionale, quindi consente di ascoltare e parlare attraverso microfono e altoparlante del dispositivo. La visione notturna arriva fino a circa 5 metri, secondo quanto riportato nella scheda dell’offerta: una distanza sufficiente per una camera, un disimpegno o un piccolo soggiorno. Una soluzione essenziale, senza grandi pretese, ma pratica.

Disponibilità fino al 17 novembre: prezzi, limiti dell’offerta e scorte nei punti vendita

Le due videocamere di sorveglianza smart sono disponibili nei negozi Action fino al 17 novembre 2026, salvo esaurimento scorte. Ed è proprio questo il nodo: la catena non vende online tutti i prodotti del volantino e la disponibilità può cambiare da negozio a negozio, anche nella stessa città. Meglio quindi passare in punto vendita o controllare app e sito di Action, quando il prodotto risulta visibile nella propria zona.

Il prezzo più basso resta quello della telecamera da interno, fissato a 7,77 euro. La versione da esterno con pannello solare, 2K e protezione IP65 costa invece 27,77 euro. Per chi cerca un sistema domestico economico, la coppia permette di coprire interno ed esterno con meno di 36 euro complessivi. Non sostituisce un impianto professionale, va detto. Ma per un controllo di base, rapido da installare e accessibile, l’offerta entra in pieno nel filone della smart home low cost.