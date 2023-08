SVUOTA LOCALI Amazon: sconti EPICI fino al 70% sui migliori prodotti TECH

Su Amazon continuano gli sconti folli. In particolare ci sono sempre più prodotti d marche famose come Xiaomi, Samsung e Apple scontati addirittura del 50%. Guardate anche voi cosa abbiamo scovato.

Trust Gaming GXT Webcam Full HD (-69%)

Una webcam Trust full hd ricca di funzioni a soli 19€. Con lo sconto di oggi di Amazon è possibile. Trust Vero offre tutte le funzioni che ti puoi aspettare da una webcam di qualità. Con la risoluzione Full HD, il microfono integrato e il bilanciamento automatico del bianco, farai un figurone.

MicroSD SanDisk 256GB (-64%)

Torna in offerta la sensazionale microSD da 256GB ultraveloce di SanDisk. Da comprare prima di subito a soli 22 euro su Amazon con spedizioni veloci e gratuite. Impossibile, dirai. Invece no: in questo momento la puoi fare tua col 56% di sconto. Non stiamo scherzando. Regalati una scheda velocissima a un prezzo a dir poco ridicolo.

SSD Crucial (58%)

Se hai bisogno di tanto spazio sul tuo PC o se vuoi ridare vita al tuo vecchio netbook lentissimo, oggi puoi fare un vero e proprio affarone su Amazon acquistando questo eccezionale SSD Crucial da 2TB, scontato del 50% e al costo di sole 93€. Proprio così, un ultra rapido e moderno hard disk di nuova generazione a un prezzo incredibilmente basso, in grado di far diventare una scheggia perfino i computer più datati.

Samsung Galaxy Watch4 (-57%) – Usato

Occasionissima su Amazon: il Samsung Galaxy Watch4 colore nero da 40mm è in promozione con il 52% di sconto. Fallo tuo sfruttando questo super sconto a soli 129€, anziché al prezzo di listino di 269€. Spese di spedizioni veloci e gratuite. Solo così potrai mettere le mani su questo iconico smartwatch che grazie al nuovo sensore Samsung BioActive rileva la composizione del tuo corpo in tempo reale e ti informa man mano che gestisci i tuoi obiettivi di salute.

Smartwatch uomo Chiamate (-57%)

Lo smartwatch che vi presentiamo oggi è uno di quei wearable poco conosciuti ma non per questo meno efficiente di altri più famosi. Perfetto per tutti i giorni, anche per lo sport, in questo momento lo trovi su Amazon a 19 euro, con uno sconto pari al 40%. Il resto lo fa il coupon da 10% da applicare spuntandolo in pagina prodotto. Un ottimo affare considerando l’ottimo rapporto prezzo e qualità e le spedizioni gratuite via prime.

SanDisk Ultra microSDXC 128 GB + adapter (-54%)

La scheda SanDisk Extreme microSD consente di riprendere tutti i momenti delle tue avventure senza saltare un fotogramma. Con classe A1, la scheda SanDisk Ultra microSD è ottimizzata per le app; offre un avvio più rapido delle app e prestazioni per una migliore esperienza con il tuo smartphone.

SSD Kingston A400 da 240GB (-53%)

Il Kingston A400 SSD da 240GB è un’unità a stato solido che ti offre non solo un notevole spazio di archiviazione, ma anche prestazioni super. Averne uno nel proprio computer è un indubbio vantaggio in termini di velocità: provalo, e vedrai che anche il tuo vecchio PC ti ringrazierà, perché diventerà molto più veloce. Se poi lo puoi compare con appena 18€ incluse le spese di spedizione gratuite via Amazon, allora sì che il vantaggio diventa doppio.

Friggitrice Easy Fry Deluxe Moulinex (-51%)

Se sei un appassionato di cucina e vuoi gustare i tuoi piatti preferiti in modo sano e croccante, allora devi assolutamente scoprire l’offerta attuale su Amazon per la friggitrice ad aria calda Moulinex EZ4018 Easy Fry Deluxe. Aggiungi subito questo fantastico elettrodomestico al tuo carrello e inizia a goderti pietanze deliziose senza sensi di colpa pagando questo gioiellino solo 109€ grazie allo sconto del 51%. Le spedizioni sono gratuite.

OPPO Enco Buds2 (-50%)

Se cerchi la migliore qualità del suono in un paio di auricolari Bluetooth, allora sei capitato nel posto giusto. Queste eccellenti OPPO Enco Buds2 fanno infatti proprio al caso tuo, visto che parliamo di un prodotto top ma al contempo accessibile, a maggior ragione oggi che nella colorazione nera sono disponibili a soli 24 euro su Amazon, ovverosia con 30,00€ (50%) di sconto. Una mega occasione, dunque, per accaparrarsi questi gioiellini con una spesa irrisoria e le spedizioni gratuite via Prime.

Mouse HP 1000 (-40%)

Questo mouse HP 1000 è un device cablato progettato per offrire precisione e funzionalità di base a un prezzo conveniente. Il mouse è dotato di un sensore ottico che fornisce un tracciamento preciso del movimento. Questo ti consente di muovere il cursore in modo fluido e preciso sullo schermo. Il prezzo poi è ridicolo, almeno su Amazon, dove lo prendi con appena 5€ per assicurartelo e con le spedizioni gratuite via Prime.

