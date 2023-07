SVUOTA MAGAZZINO Amazon: fuori tutto il tech con sconti fino al 70%

Su Amazon continuano gli sconti folli dopo quelli dei Prime Day di Luglio. In particolare ci sono sempre più prodotti d marche famose come Xiaomi, Samsung e Apple scontati addirittura del 50%. Guardate anche voi cosa abbiamo scovato.

Penna TQQ, alternativa ad Apple Pencil

La penna TQQ per Apple iPad è un’opzione versatile e funzionale alternativa ad Apple Pencil, per coloro che desiderano un’esperienza di scrittura e disegno più precisa e fluida sul proprio iPad. Questa validissima alternativa ai prodotti originali Apple oggi ti costa una miseria, appena 14€ grazie allo sconto pazzesco nato dalla combinazione tra un coupon del 20% e un codice promozionale (N9R77PHW) da inserire in cassa, che taglia ancora il prezzo del 38%. Le spedizioni sono addirittura gratis, un super affare.

Belkin Custodia con moschettone per AirTag

Il sistema di chiusura snap-and-lock mantiene l’AirTag al sicuro all’interno del Secure Holder e saldamente ancorato ai tuoi oggetti. I bordi rialzati del guscio proteggono poi l’AirTag dai graffi e il moschettone si aggancia in tutta sicurezza ai tuoi oggetti personali. Il tutto con soli 9€.

Smartwatch uomo Chiamate

Lo smartwatch che vi presentiamo oggi è uno di quei wearable poco conosciuti ma non per questo meno efficiente di altri più famosi. Perfetto per tutti i giorni, anche per lo sport, in questo momento lo trovi su Amazon a 19 euro, con uno sconto pari al 40%. Il resto lo fa il coupon da 10% da applicare spuntandolo in pagina prodotto. Un ottimo affare considerando l’ottimo rapporto prezzo e qualità e le spedizioni gratuite via prime.

Smartwatch economico, una bella scoperta

HP – PC Tastiera 100 Cablata USB

Qualità funzionalità si combinano per fornire il massimo valore. La tastiera HP 100 ha tutto ciò di cui hai bisogno. Una gamma completa di 107 tasti, inclusi 12 tasti funzione e 3 tasti di scelta rapida. Il tastierino numerico completo facilita l’inserimento dei dati. I profili e la forma naturali consentono di collocare la tastiera in una posizione comoda per il polso e le mani. Su Amazon la trovi oggi scontata del 40% a soli 11€.

SSD Kingston A400 da 240GB

Il Kingston A400 SSD da 240GB è un’unità a stato solido che ti offre non solo un notevole spazio di archiviazione, ma anche prestazioni super. Averne uno nel proprio computer è un indubbio vantaggio in termini di velocità: provalo, e vedrai che anche il tuo vecchio PC ti ringrazierà, perché diventerà molto più veloce. Se poi lo puoi compare con appena 17€ incluse le spese di spedizione gratuite via Amazon, allora sì che il vantaggio diventa doppio.

OPPO Enco Buds2

Se cerchi la migliore qualità del suono in un paio di auricolari Bluetooth, allora sei capitato nel posto giusto. Queste eccellenti OPPO Enco Buds2 fanno infatti proprio al caso tuo, visto che parliamo di un prodotto top ma al contempo accessibile, a maggior ragione oggi che nella colorazione nera sono disponibili a soli 29 euro su Amazon, ovverosia con 40% di sconto. Una mega occasione, dunque, per accaparrarsi questi gioiellini con una spesa irrisoria e le spedizioni gratuite via Prime.

SSD Crucial

Se hai bisogno di tanto spazio sul tuo PC o se vuoi ridare vita al tuo vecchio netbook lentissimo, oggi puoi fare un vero e proprio affarone su Amazon acquistando questo eccezionale SSD Crucial da 2TB, scontato del 50% e al costo di sole 95€. Proprio così, un ultra rapido e moderno hard disk di nuova generazione a un prezzo incredibilmente basso, in grado di far diventare una scheggia perfino i computer più datati.

Mouse Logitech M220

Il mouse è uno di quegli accessori PC che si consumano più spesso e facilmente. Specialmente se ne fai un uso intenso per lavoro o gioco. Oggi hai l’occasione di rinnovare il tuo acquistando un fantastico Logitech a sole 14€. Spedizioni super veloci e gratuite con Amazon.

MicroSD SanDisk 256GB

Torna in offerta la sensazionale microSD da 256GB ultraveloce di SanDisk. Da comprare prima di subito a soli 24 euro su Amazon con spedizioni veloci e gratuite. Impossibile, dirai. Invece no: in questo momento la puoi fare tua col 56% di sconto. Non stiamo scherzando. Regalati una scheda velocissima a un prezzo a dir poco ridicolo.

Smartwatch uomo Chiamate

Questo interessante smartwatch costa davvero una miseria, appena 24€ tra sconto e coupon, ma ha tantisisme funzioni e uno schermo da 1.8” degni di un top di gamma. Inoltre è dotato di altoparlanti integrati di alta qualità, perfetti per essere sfruttati anche con la funzione per rispondere/ effettuare chiamate. Un piccolo gioiellino che vale la pena provare.

Altre offerte

H.Koenig BO12 Bollitore , Spegnimento automatico, Acciaio Inox, Base di rotazione a 360°, 1,2L, 1630W a soli 21€ (sconto del 56%);

, Spegnimento automatico, Acciaio Inox, Base di rotazione a 360°, 1,2L, 1630W (sconto del 56%); Mini Auricolari Bluetooth 5.3 Wireless, con Mic, IP7 Impermeabili, Cancellazione Rumore a soli 13€ (sconto del 65%);

Wireless, con Mic, IP7 Impermeabili, Cancellazione Rumore (sconto del 65%); Samsung Galaxy Buds Live Auricolari True Wireless Open-type senza tappi In-Ear, Tre Microfoni, Controlli Touch, Ricarica Wireless, a soli 66€ (sconto del 61%);

Auricolari True Wireless Open-type senza tappi In-Ear, Tre Microfoni, Controlli Touch, Ricarica Wireless, (sconto del 61%); D-Link DCS-6100LH Videocamera Wi-Fi Full HD con visione notturna, Rilevamento di movimenti e suoni, Registrazione video, Compatibile con Alexa a soli 21€ (sconto del 59%).

Visto quanti prodotti interessanti? Ti ricordo che di offerte ce ne sono letteralmente a migliaia, ti basta aprire la pagina di Amazon per concludere veri e propri affari. Ricordati soltanto che i ribassi hanno una durata limitata.

