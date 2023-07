SVUOTA MAZZINO Electrolux: porta la qualità nella tua casa a prezzi convenienti

Electrolux è un marchio rinomato nel settore degli elettrodomestici, noto per la sua qualità, affidabilità e innovazione. Se sei alla ricerca di prodotti per la casa che offrano prestazioni superiori, stile e funzionalità avanzate, potresti trovare vantaggiose offerte su prodotti Electrolux su Amazon.

Con una vasta gamma di elettrodomestici per la cucina, elettrodomestici per la pulizia e molti altri, Amazon può essere una fonte eccellente per scoprire sconti e promozioni speciali su prodotti Electrolux i cui prodotti si distinguono per il loro design elegante, le funzionalità all'avanguardia e le prestazioni eccellenti.

Electrolux EKM3010

Se da tempo sognate di avere a casa vostra una planetaria valida anche ad uso professionale, allora date subito un’occhiata a questa eccellente “macchina” prodotta da Electrolux. L’impastatrice EKM3010 (Love Your Day) ha un cestello in acciaio inox da 4,1 litri che ti permette di fare più impasto in meno tempo, più tanti accessori e sei velocità per realizzare praticamente di tutto. Con l’offerta speciale di oggi di Amazon Seconda Mano la porti a casa usato col 48% di sconto, facendola tua a soli 98€, ovverosia con il super sconto di ben 110 Euro. Le spedizioni sono rapide e gratuite via Prime.

Friggitrice ad aria Create 5

Prodotti come la friggitrice ad aria Create 5 di Electrolux che ti segnaliamo oggi al prezzo di 79€ trovano sempre più spazio nelle case degli italiani, non solo perché permettono di godere di una cottura sana e con poche calorie grazie alla frittura senza olio, ma anche perché lo fanno senza far perdere in gusto e quindi rinunciare a ricette sfiziose. Il tutto con un bel risparmio in bolletta e sull’olio per friggere, il cui costo diventa ogni giorno sempre più esorbitante. Il tutto con le spedizioni rapide e gratuite garantite dai servizi Amazon Prime.

Pentola elettrica Electrolux ESC7400

La pentola elettrica Electrolux ESC7400 è un dispositivo per la cottura lenta che può aiutare a cucinare in modo facile e sano. Realizzata in acciaio inossidabile, la pentola è dotata di sei programmi di cottura preimpostati per cucinare una varietà di piatti, tra cui carne, stufati, zuppe e molto altro ancora. Se sei un appassionato di cucina e di carni cotte a dovere, allora non esitare vai su Amazon, dove la trovi scontata del 50% a sole 59€. Le spese di spedizione sono gratuite.

Electrolux EKM4100 Impastatrice Planetaria

Questa impastatrice è una eccellente, ha una potenza di motore 1000W, frequenza 50 hz, e ben 10 livelli di velocità sequenziali con manopola a luce LED blu. La ciotola grande è da 4.8 litri in acciaio inossidabile, vanta ovviamente un movimento planetario, ha una struttura in alluminio pressofuso ed acciaio e viene venduta con in dotazione un gancio impastatore, frusta a filo, frusta piatta. Col 48% di sconto su Amazon la paghi solo 129€ con le spedizioni ovviamente gratuite via Prime.

Electrolux condizionatore portatile EXP26U339AW

L’Electrolux EXP26U339AW è un condizionatore portatile di alta qualità progettato per offrire comfort e freschezza in qualsiasi ambiente. Con il suo design bianco, leggero e compatto, si adatta facilmente a diversi spazi e stili di arredamento. Compralo oggi stesso su Amazon col 43% di sconto, ovverosia a 399€ anziché al prezzo di listino di 699€. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

