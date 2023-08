SVUOTA SCAFFALI Amazon: 10 BOMBE tech che STASERA ti costano meno di 1€

Le offerte a 1 euro su Amazon rappresentano un’opportunità unica per i consumatori di fare affari incredibili. Si tratta di un vero e proprio paradiso degli acquisti a basso costo, dove è possibile trovare articoli che spaziano dalle ultime novità tecnologiche agli accessori per la casa, passando per giocattoli, prodotti per la cura personale e molto altro ancora.

Ecco le BOMBE tech che ti costano meno di 1€

L’ampia selezione di prodotti a questo prezzo permette alle persone di soddisfare le loro esigenze senza svuotare il portafoglio. Guardate.

Purificatore d’aria per automobile ionizzatore. Se hai problemi di cattivo odore in auto, sappi che con appena 9 centesimi puoi avere questo incredibile generatore di ozono ed eliminatore di cattivi odori. Per questo pratico dispositivo purificatore d’aria per automobile paghi slo 3,99€ per le spedizioni.

Cuffie a conduzione ossea senza fili Bluetooth 5.1. Queste incredibili cuffie in metallo e silicone sono antipolvere, resistenti al sudore e impermeabili, perfette per l’uso quotidiano. Ah, costano 49 centesimi (più 5€ di spedizione)!

Adattatore RCA connettore jack AUX da 3 5 mm a 2 presa stereo, costa appena 0,51€ e fa pienamente il proprio dovere, piccolo e compatto com’è. Le spedizioni sono gratuite via Amazon.

Telecomando per selfie LED, per facilitarti le foto quando sei da solo e non vuoi nemmeno perdere tempo a sistemare lo smartphone per tre ore da qualche parte. Costa 0,99€ più 7€ di spese di spedizione.

Splitter USB HUB per avere tre ingressi USB al posto di uno. Adatto per computer desktop e laptop, supporta hot plug e scollega, consuma poca energia e può leggere i dispositivi portatili. Ah, dimenticavo: cosa solo 0,01€ (più 4€ di spedizione).

Strumento di smagnetizzazione cacciaviti o viti. Accessorio attraverso cui è possibile magnetizzare attrezzi metallici come il cacciavite, affinché attraggano altri oggetti metallici come ad esempio le viti. È possibile inoltre smagnetizzare attrezzi metallici quando devono intervenire in situazioni in cui i campi magnetici devono essere assenti. Costa 0,96€.

ITVIP Orologio da Polso. Questo particolare e stiloso orologio da polso sportivo unisex è in silicone, ed è adatto per la famiglia. Costa decisamente una miseria, appena 0,01€ (3,96€ di spedizioni), ed è uno di quei prodotti da provare assolutamente.

Orologio da uomo modello elegante. Questo orologio sembra uno di quelli super costosi, e invece puoi averlo con un centesimo (più qualche eruo di spedizione). Con un cinturino in lega, cassa in metallo da 39 mm e un quadrante rotondo in acciaio inossidabile minerale, è un bell’aggeggino.

CamKpell, display d’ingrandimento dello schermo dello smartphone, questo gadget utilizza la tecnologia ottica ad alta definizione di Fresnel, così che l’immagine nel telefono cellulare può essere ingrandita tre volte, quindi resa chiara e realistica e facilmente visibile senza sforzare gli occhi. Costa 0,90€.

Portachiavi con sistema anti-smarrimento Wireless. Un piccolo quanto geniale gadget che vi permette di ritrovare subito le vostre chiavi nel caso doveste smarrirle. Con appena 0,72 centesimi non dovrete più preoccuparvi di dove avete dimenticato le chiavi dell’auto o quelle di casa. In un attimo, con un fischio, il Key Finder si attiva a distanza ed emette un suono e delle luci per farsi trovare.

E con questo abbiamo finito. Allora, che ne dite? Avete visto qualcosa di nuovo o curioso che vi può interessare tra questi questi gadget tech da portare a casa con pochi centesimi? Praticamente paghi solo le spedizioni, per cui perché non farsi tentare e provarne qualcuno?