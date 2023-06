SVUOTA TUTTO Amazon Basics: super sconti OUTLET su tanti prodotti fino al 40%

Amazon Basics, una linea di prodotti per l’elettronica venduti direttamente con il marchio della celebre società leader nel settore del commercio elettronico su scala globale. Da rivenditore di marchi altrui a distributore di un proprio brand, ovverosia accessori legati all’elettronica. E oggi molti di questi sono disponibili a prezzi davvero super convenienti, eccovi le offerte più interessanti.

Amazon Basics, le migliori offerte tech di oggi

Cuffie over-ear Bluetooth Eono

Ci sono diverse cuffie over-ear Bluetooth sul mercato che offrono cancellazione del rumore attiva (ANC), suono con bassi profondi, funzionalità per le chiamate e una durata della batteria di almeno 35 ore. Molti marchi rinomati come Sony, Bose, JBL e Sennheiser offrono cuffie con queste caratteristiche, ma anche per chi non ha la possibilità di spendere molto o vuole comunque puntare su prodotti più economici non mancano le soluzioni. Come queste marchiate Eono, un brand legato ad Amazon, che trovi a soli 18€ incluse le spedizioni.

Mouse

Questo mouse wireless ergonomico con DPI regolabili, firmato AmazonBasics, è comodo per l’uso quotidiano, come fare shopping online, navigare all’interno di articoli, sfogliare foto di famiglia o creare documenti per la scuola o il lavoro. Il mouse wireless è inoltre compatibile con Windows 7, 8, e 10. Col 39% di sconto oggi su Amazon costa appena 9€.

Rasoio elettrico LED per naso, orecchie e sopracciglia

Rifinisci facilmente i peli disordinati e antiestetici e mantieni il tuo aspetto migliore grazie al rasoio per naso e orecchie di AmazonBasics. La testina ricurva è dotata di lame a doppio taglio in acciaio di qualità che tagliano sia dall’alto che dai lati della testina. Con lo sconto di oggi del 40% su Amazon ti costa appena 7€.

Batterie alcaline AA Amazon Basics

Le batterie, si sa, in casa non bastano mai. Telecomandi, giocattoli dei bambini, perfino alcuni dispositivi tech hanno bisogno di essere alimentati da loro. Allora è sempre cosa buona e giusta tenerne una bella scorta a portata di mano, magari approfittando di offerte come questa: su Amazon, infatti, oggi trovi una confezione di batterie alcaline da 40 a soli 10€, con le spedizioni gratuite e un bel risparmio di oltre il 30%.

Zaino monospalla per fotocamere SLR

Lo zaino AmazonBasics per fotocamere SLR presenta una parte interna ben imbottita per proteggere al meglio fotocamera e accessori. Grazie allo spallaccio singolo raggiungere la fotocamera e i vari accessori è semplice, poiché basta far scorrere lo zaino per portarlo dalla schiena al petto. Su Amazon oggi lo trovi col 40% di sconto a 11€, incluse le spese di spedizione via Prime.

Altre offerte del giorno:

Di seguito una selezione delle migliori offerte Amazon Basics (il prezzo indicato include già lo sconto del 40%).

Rasoio elettrico LED per naso, orecchie e sopracciglia a 7,55€ con il coupon del 40%; Mouse wireless e Bluetooth da 2,4 GHZ a 6 pulsanti, colore nero a 14,00€ con il coupon del 20%; Cavo di rete Ethernet patch Cat7 ad alta velocità gigabit con connettori RJ45, bianco, 1,52 m, confezione da 5 a 9,00€ con il coupon del 40%; Rialzo per monitor LCD per posizionare senza sforzo lo schermo (fino a 24″) a 24,00€ con lo sconto del 40%; Cavo da USB C a USB 3.1 gen 1, in nylon a doppio intreccio a soli 6,00€ con il coupon del 40%; Schermo magnetico per la privacy per Macbook Pro da 13” 2016/17/18/19 e MacBook Air Retina 2018 e 2020 a 9,00€ con il coupon del 40%.

Come riscattare il coupon:

Ecco nel dettaglio come funziona l’iniziativa Save with Amazon Brands all’interno dlela quale trovare in sconto del 40% molti prodotti della linea Amazon Basics:

Aggiungi al carrello 1 articolo dei prodotti qui sotto utilizzando il pulsante Aggiungi al carrello o seleziona Visualizza opzioni per variazioni di prodotto specifiche. Quando hai finito di fare acquisti, seleziona Vai al carrello. L’offerta verrà applicata automaticamente al momento del pagamento, se idonea.

Per ulteriori informazioni e dettagli sui termini dell’iniziativa potete dare un’occhiata alla pagina ufficiale di Amazon.

