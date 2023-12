Svuotatutto iPhone su eBay: iPhone 13, 14 e 15 a prezzi mai visti

Se sei un appassionato di tecnologia o stai cercando l’opportunità perfetta per acquistare un nuovo iPhone, la tua ricerca potrebbe essere giunta al termine grazie alle incredibili offerte presenti su eBay. Con la promessa di prezzi mai visti, lo “Svuotatutto” di iPhone è l’occasione perfetta per mettere le mani su modelli di punta come iPhone 13, 14 e 15 senza svuotare il tuo portafoglio.

iPhone 13 5G (128GB) Mezzanotte

iPhone 13 è un odei più ambiti Melafonini ancora oggi, e il motivo è semplice: abbina lo stile tipico di Apple a funzioni ancora oggi top. È disponibile in vari colori tra cui Rosa, Azzurro, Mezzanotte, Product(RED) e Galassia, che proprio in questo momento trovi nel taglio da 128 GB, in offerta a 629€ su eBay, cioè con uno sconto mai visto prima di circa il 26%. Spedizioni rapide e gratuite con i servizi Prime.

Apple iPhone 13 (128GB) colore Galassia

L’iPhone 13 mantiene il classico design elegante di Apple con una costruzione in vetro e alluminio (Ceramic Shield). È disponibile in vari colori tra cui Rosa, Azzurro, Mezzanotte, Product(RED) e Galassia, che proprio in questo momento trovi nel taglio da 128 GB, in offerta a 629€ su eBay, cioè con uno sconto mai visto prima di circa il 26%. Spedizioni rapide e gratuite con i servizi Prime.

Apple iPhone 13 Pro Max

L’evoluzione tecnologica nel mondo degli smartphone è sempre in movimento, e l’Apple iPhone 13 Pro Max è un chiaro esempio di come l’innovazione possa portare ad esperienze utente sempre più straordinarie. Questa versione color Grafite, disponibile su eBay al prezzo shock di 894€, presenta un design raffinato e lussuoso. I bordi in acciaio inossidabile e il vetro robusto si fondono in modo armonioso, creando un aspetto premium che è sia elegante che resistente.

iPhone 14 5G (128GB) Mezzanotte

L’ambitissimo iPhone 14 è in offerta oggi su eBay. E parliamo di un’offerta davvero vantaggiosa, considerando che con 699€ porti a casa l’ultimo gioiellino della gamma di Melafonini targati Apple, con le spese di spedizione incluse. Per il resto ci sarebbe poco da aggiungere, il “nome” parla già da sé.

iPhone 14 5G – 128GB Starlight Bianco

L’ambitissimo iPhone 14 è in offerta regalo nella colorazione Starlight Bianco su eBay. Parliamo infatti di un’offerta davvero vantaggiosa, considerando che con 699€ ti porti a casa l’ultimo gioiellino della gamma di Melafonini targati Apple, in attesa ovviamente del rilascio sul mercato dell’iPhone 15, con le spese di spedizione incluse.

Apple iPhone 14 – 128GB Giallo

In alternativa al precedente modello, questo iPhone 14 di colore giallo è ottimo, ed è anch’esso in offerta su eBay. In questo caso ci vuole un po’ di più, visto che può essere tuo con 729€e anche qui le spese di spedizione gratuite.

Apple iPhone 14 Plus

iPhone 14 Plus torna finalmente in sconto su eBay, in attesa oggi di iPhone 15. Il nuovo Melafonino può essere comprato subito, come sempre con le spedizioni rapide e gratuite dei servizi Prime, a 799€. Un ottimo prezzo, uno sconto importante di circa 200 Euro per uno dei modelli di nuova generazione di Apple, alimentato dal potente chip A15 Bionic con GPU 5-core che garantisce prestazioni ed efficienza straordinarie anche con le operazioni più impegnative.

Apple iPhone 14 Pro 5G

L’ambitissimo iPhone 14 Pro è in offerta regalo su eBay. Parliamo infatti di un’offerta davvero vantaggiosa, considerando che con 1.059€ ti porti a casa l’ultimo gioiellino della gamma di Melafonini targati Apple, in attesa ovviamente del rilascio sul mercato dell’iPhone 15, con le spese di spedizione incluse.

Apple iPhone 14 Pro Max

L’iPhone 14 Pro Max (256GB) è uno dei dispositivi più desiderati al mondo, e se hai l’opportunità di ottenerlo con uno sconto incredibile al prezzo di 1.239€. L’iPhone 14 Pro Max è noto per la sua potenza, la fotocamera avanzata e la qualità costruttiva di Apple.

iPhone 15 5G (128GB) Mezzanotte

L’Apple iPhone 15 è uno degli smartphone più avanzati e desiderati sul mercato, offrendo un mix perfetto di design elegante, potenza delle prestazioni e funzionalità innovative. La sua capacità di 128 GB garantisce ampio spazio per immagini, video, app e molto altro ancora, soddisfacendo le esigenze di archiviazione di chiunque. Se lo desideri, prendilo adesso su eBay a 824€ con 200€ di sconto incluse le spese di spedizione.

iPhone 15 Pro Max (128GB) Titanio

Il nuovo iPhone 15 Pro Max ha sollevato l’asticella per gli smartphone di fascia alta, offrendo un design robusto e leggero grazie al titanio di grado aerospaziale. Il vetro posteriore opaco e la parte frontale in Ceramic Shield lo rendono più resistente di qualsiasi altro vetro per smartphone, rendendolo a prova di schizzi, gocce e polvere. Con lo sconto lo trovi oggi in super offerta su eBay a 1.154€ con le spedizioni rapide, sicure e gratuite via Prime.

Che ne dite di queste offerte? Quelle sui vari modelli di iPhone su eBay è un’occasione imperdibile per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone Apple a prezzi convenienti.

