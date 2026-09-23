Svuotatutto Parkside a partire da 2 euro: ancora una volta Lidl spiazza tutti

Un nuovo svuotatutto Parkside firmato Lidl è pronto a richiamare l’attenzione degli appassionati di fai da te, con prezzi bassissimi e articoli molto attesi.

Tra accessori da pochi euro e utensili più strutturati, il volantino punta a chi vuole completare il garage o l’officina senza spendere troppo.

Le date da cerchiare: offerte Parkside dal 24 e dal 28 settembre

Il nuovo volantino Lidl Parkside viaggerà su due date. Le prime offerte saranno disponibili da giovedì 24 settembre, mentre un secondo blocco arriverà sugli scaffali da lunedì 28 settembre. Una scelta che Lidl adotta spesso, soprattutto quando mette in vendita prodotti molto richiesti: si distribuiscono gli arrivi, si gestisce meglio il flusso nei negozi e si tiene alta l’attenzione dei clienti.

Per chi segue da vicino il marchio Parkside, il punto è uno: controllare bene la data indicata per ogni articolo prima di andare in negozio. Non tutto, infatti, sarà disponibile nello stesso giorno. E su questo tipo di promozioni vale la solita regola non scritta: chi arriva prima, di solito, trova più scelta.

Avvitatore, compressore e martello demolitore: i pezzi forti dello svuotatutto

Tra le offerte più interessanti dello svuotatutto Parkside c’è l’avvitatore a percussione ricaricabile a 69 euro. Nel prezzo sono compresi anche batteria, caricabatterie e quattro chiavi a bussola. Un dettaglio importante, perché non sempre, in questa fascia di prodotti, la batteria è inclusa.

Nel volantino compare anche il compressore Parkside da 24 litri a 99 euro, con motore a due cilindri senza olio, a bassa manutenzione, e pressione regolabile da 0 a 10 bar. Per chi lavora il legno, invece, Lidl propone il sistema di aspirazione per trucioli a 79 euro, con capacità di aspirazione fino a 54 litri.

Spazio anche al martello demolitore Parkside a 69 euro, venduto con scalpello piatto, scalpello a punta, custodia e 50 grammi di grasso lubrificante. Accanto agli utensili più importanti ci sono poi accessori e piccoli attrezzi a prezzi molto bassi, con articoli che partono da circa 2 euro: prodotti pensati per completare la dotazione senza far salire troppo il conto alla cassa.

Scorte limitate nei Lidl: il rischio esaurimento è dietro l’angolo

Le offerte Parkside Lidl saranno valide nei punti vendita dell’insegna, ma la disponibilità dipenderà dalle scorte presenti nei singoli negozi. Non tutti i supermercati ricevono le stesse quantità e, sugli articoli più cercati, il rischio di esaurimento nelle prime ore è reale. Vale soprattutto per avvitatori, compressori e utensili elettrici.

La formula è quella ormai nota: prezzi bassi, promozione a tempo e nessuna certezza di riassortimento immediato. Per questo molti clienti si organizzano già dalla mattina dell’uscita del volantino, a volte prima ancora dell’apertura. Una piccola corsa al reparto fai da te, diventata quasi un’abitudine per chi aspetta le nuove promozioni Parkside.