Switch 5 porte in super promo: ecco l'offerta TP-Link

Sei in cerca di uno switch di rete che risolva i tuoi problemi con le connessioni cablate? Hai bisogno di avere a disposizione più porte Ethernet, ma non sai come fare? Ti serve uno Switch!

Migliora la tua rete domestica con lo switch a 5 porte TP-Link!

Nonostante la flessibilità della connettività Wi-Fi, a volte è fondamentale disporre di una buona rete cablata.

I casi in cui si rende quasi indispensabile sono quelli in cui c’è disponibilità di una porta LAN casalinga, ma la connettività Wi-Fi è scarsa. Immagina di dover condividere quest’unica porta con più dispositivi: l’unico modo per farlo è per mezzo di uno switch.

La promo di oggi sconta uno switch da 5 porte Ethernet Gigabit che, grazie alle sue porte, è in grado di connettere e interconnettere fino a 4 device insieme. La quinta porta è quella nella quale inserire il cavo di rete che proviene dalla LAN casalinga.

Questo switch 5 porte può essere utile in una postazione TV dove è indispensabile collegare una TV, un decoder e, per esempio, una console per l’accesso al gaming online. Ancora, in una postazione PC con più di un dispositivo che deve poter accedere in modo rapido alla rete locale LAN o ad internet dove, per esempio, anche il dato sulla latenza è importante.

I device collegati direttamente alla LAN dello switch beneficeranno della connessione Gigabit a monte, ma se la useranno in contemporanea, dovranno spartirsela. Il balancing dei dati avviene in modo automatico è non è un problema che dovrà gestire l’utente.

Lo switch da 5 porte Gigabit TP-Link

