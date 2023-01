Switch 8 Porte di D-Link modello DGS-108 ad un prezzo PAZZESCO su Amazon

Se stai configurando una rete domestica, potresti aver bisogno di uno switch Ethernet. Il D-Link DGS-108 ha un trucco accurato che aiuta a stabilire la priorità del traffico Ethernet senza la spesa di uno switch gestito. Acquistalo ora su Amazon a soli 27,99€ invece di 39,99€, e applica il COUPON del 5% per risparmiare ancora di più.

D-Link DGS-108 supporta QoS 802.1p. In parole povere, le otto porte hanno quattro diversi livelli di Quality of Service (QoS) in modo da poter dare la priorità ai dispositivi che richiedono più larghezza di banda.

Tecnicamente lo switch D-Link DGS-108 collega i pacchetti Ethernet facendone una distinzione in base all’indirizzo MAC del protocollo Ethernet, che a sua volta trasmette tra i segmenti LAN Ethernet o Fast Ethernet collegati. Il passaggio serve per aumentare la capacità di rete totale disponibile per gli utenti su una rete locale. Uno switch che aumenta la capacità e diminuisce il carico di rete consente di dividere una rete locale in diversi segmenti che non competono tra loro per la capacità di trasmissione della rete.

Ecco alcune informazioni tecniche aggiuntive in merito allo switch non gestito D-Link DGS-108 Gigabit 10/100/1000 a 8 porte:

Capace di 2000Mbps full-duplex (gigabit per direzione)

Qualità of Service 802.1p (QoS)

802.3x Flow Control: segnala ai client quando il buffer di input dello switch è pieno, contribuendo a ridurre al minimo i pacchetti scartati e fornendo una connessione più affidabile per tutti i dispositivi collegati;

802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE): disattiva le porte inutilizzate e regola l’alimentazione in base alla lunghezza del cavo

Confezione di prese DC 5V/1A

Acquistalo ora su Amazon approfittando dello sconto del 30% + il coupon che ti farà risparmiare un ulteriore 5%, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.