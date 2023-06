Switch Ethernet Plus 5 Porte di NETGEAR a meno di 30 euro su Amazon

Lo Switch Ethernet Plus a 5 porte di Netgear consente di connettere simultaneamente un gran numero di dispositivi per creare una rete domestica o ufficio stabile ed efficiente. Questo potente switch Gigabit offre velocità di rete fino a 1000 Mbps, garantendo streaming video, gaming e trasferimento di file di grandi dimensioni senza interruzioni né buffering. Acquistalo ora su Amazon a soli 26,99€ invece di 38,99€.

Una caratteristica particolare del GS305E è il suo funzionamento silenzioso. A differenza di molti altri switch sul mercato, non produce alcun rumore di ventola, permettendo di lavorare o giocare in un ambiente tranquillo e confortevole.

Il NETGEAR Switch Plus offre anche grande versatilità per quanto riguarda l’installazione. Può essere posizionato sul desktop per un accesso facile e veloce, oppure montato a parete per risparmiare spazio. L’installazione è semplice e non richiede alcuna configurazione software.

Inoltre, presenta un design compatto e robusto, con un case in metallo resistente per garantire una lunga durata del prodotto. Questo switch Ethernet rispetta anche le norme energetiche avanzate, consentendo di risparmiare energia e ridurre i costi senza compromettere le prestazioni.

Se stai cercando un modo per migliorare e stabilizzare la tua connessione internet, allo dovrebbe essere la soluzione ideale. Approfitta ora di questa offerta e porta la tua rete domestica o di ufficio al livello successivo. Non lasciarti scappare questa grande promo su Amazon che ti fa risparmiare il 31% e ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.