Switch gigabit D-Link DGS-1005D, la tua connettività a mille con appena 10€

Il D-Link DGS-1005D è uno switch gigabit desktop con 5 porte che offre una connettività ad alta velocità per i tuoi dispositivi di rete. Questo switch supporta porte gigabit TP 10/100/1000 Mbit/s TP (RJ-45), consentendo una trasmissione dati veloce e affidabile tra i dispositivi collegati.

Con una velocità di trasferimento fino a 2000 Mbit/s per porta in modalità full duplex, lo switch DGS-1005D assicura una connessione stabile e ad alta velocità per i tuoi dispositivi, consentendo di trasferire file di grandi dimensioni o effettuare streaming senza problemi. Fallo tuo su Amazon a soli 10€ e non te ne pentirai, davvero.

D-Link DGS-1005D è uno switch gigabit desktop con 5 porte

Una caratteristica importante dello switch DGS-1005D è la sua modalità full duplex, che consente la trasmissione simultanea di dati in entrata e in uscita su ogni porta. Questo aumenta l’efficienza della rete e riduce il rischio di collisioni e ritardi nella trasmissione dati.

Un vantaggio aggiuntivo del D-Link DGS-1005D è che non ha una ventola interna, il che significa che funziona in modo silenzioso e non produce rumori fastidiosi. Questo lo rende adatto all’uso in uffici o ambienti sensibili al rumore.

Lo switch DGS-1005D è facile da installare e utilizzare. Basta collegare i dispositivi alla porta corrispondente per stabilire una connessione di rete immediata. Inoltre, supporta la funzionalità di auto-negotiation, che rileva automaticamente la velocità e la modalità di trasmissione migliore per ogni dispositivo collegato. Con la sua facilità d’uso, modalità full duplex e assenza di ventola, rappresenta una soluzione pratica per espandere la tua rete domestica o aziendale con appena 10€ grazie alla super offerta Amazon.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.