Switch NETGEAR Ethernet Plus a 8 porte ad un prezzo FENOMENALE su Amazon

Lo switch Gigabit Ethernet ProSafe Plus a 8 porte di Netgear è una valida soluzione di rete per chi cerca un dispositivo professionale e affidabile. Grazie alle funzionalità plug-and-play, questo switch può essere facilmente integrato nelle configurazioni di rete esistenti per evitare tempi di inattività. Una volta configurata, la gestione QoS (Quality of Service) integrata assicura che le applicazioni ricevano la larghezza di banda necessaria per funzionare con un’efficienza ottimale. Inoltre, questo switch ProSafe supporta lo standard di efficienza energetica 802.3az fornendo il massimo risparmio energetico. Acquistalo su Amazon a soli 39,99€ invece di 49,95€.

Abilita la configurazione e la gestione della rete al prezzo degli switch non gestiti. La connessione Gigabit offre fino a 2000 Mb/s di larghezza di banda dedicata e non bloccante per porta. Fornisce una configurazione di rete semplice e utile insieme alla connettività plug-and-play. Offre supporto VLAN per la segmentazione del traffico, Quality of Service (QoS) per la definizione delle priorità del traffico e prevenzione del DoS (Auto Denial of Service).

Alcune delle caratteristiche principali dello Switch:

Supporto snooping IGMP v1, v2 e v3 per l’ottimizzazione multicast;

Offre la limitazione della velocità per un’adeguata allocazione della larghezza di banda, il mirroring delle porte per il monitoraggio della rete e il trunking delle porte per una grande larghezza di banda in uplink;

Opzioni di gestione flessibili tramite GUI basata sul web;

Supporto per telaio Jumbo;

Ethernet a risparmio energetico (IEEE802.3az);

Supporta il rilevamento del loop, la prevenzione DoS, il controllo delle tempeste di trasmissione, EEE (Energia);

Adatto per la rete delle PMI che combina capacità di gestione con alta velocità e prestazioni;

Con metà delle porte in grado di supportare PoE, è una soluzione Gigabit Ethernet conveniente per reti convergenti;

Distribuzione flessibile per posizionamento su desktop, montaggio sotto il tavolo, montaggio a parete e montaggio su rack;

