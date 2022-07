Switch TP-Link a 8 Porte a meno di 13 euro su Amazon: un prezzo ridicolo!

Lo switch Fast Ethernet TL-SF1008D è progettato per gli utenti che cercano un dispositivo comodo, conveniente e potente per l’ufficio o la casa. Può farti anche risparmiare sui consumi energetici grazie al modo in cui gestisce le porte. In offerta ora su Amazon a soli 12,88€, un prezzo davvero irrisorio considerata la qualità del prodotto.

Lo switch in questione possiede 8 porte RJ45, queste ultime possono arrivare ad una velocità massima di 10/100Mbps in base alle esigenze. Tutte le porte supportano la funzione Auto MDI/MDIX, eliminando la necessità di cavi incrociati o porte Uplink. Dotato di un’architettura di commutazione non bloccante, lo switch inoltra e filtra i pacchetti alla massima velocità.

Con 2K Jumbo frame, le prestazioni dei trasferimenti di file di grandi dimensioni sono notevolmente migliorate. E il controllo del flusso IEEE 802.3x per la modalità Full Duplex e la contropressione per la modalità Half Duplex allevia la congestione del traffico e fa funzionare lo switch in modo affidabile.

Questo switch Fast Ethernet TL-SF1008D di nuova generazione è dotato delle più recenti tecnologie innovative per l’efficienza energetica che possono espandere notevolmente la capacità della rete con molta meno energia. Regola automaticamente il consumo energetico in base allo stato del collegamento e alla lunghezza del cavo per limitare i consumi.

È inoltre conforme alla RoHS dell’UE, che vieta l’uso di determinati materiali pericolosi. Inoltre, il 70% del materiale di imballaggio può essere riciclato.

Le funzioni automatiche di questo interruttore rendono l’installazione plug and play. Non è richiesta alcuna configurazione. Inoltre la tecnologia Auto MDI/MDIX elimina la necessità di cavi incrociati. La negoziazione automatica su ciascuna porta rileva la velocità di collegamento di un dispositivo di rete (10, 100 Mbps) e si regola in modo intelligente.

Puoi trovarlo ora su Amazon ad un prezzo scontato del 36%. Approfitta anche della spedizione Prime se sei un cliente abituale!

