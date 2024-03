SwitchBot Mini Robot Aspirapolvere: casa pulita senza fatica MENO 150 euro

SwitchBot Mini Robot Aspirapolvere K10+ è un piccolo ma potente dispositivo progettato per ottenere la massima pulizia della casa senza muovere un dito, grazie alla sua estrema efficacia dovuta ad una serie di tecnologie che gli permettono di pulire con grande perizia, dove i soliti robot non riescono. Un aspirapolvere robot che vi semplificherà la vita e che soprattutto oggi Amazon ha deciso di scontare alla grande: MENO 150 euro con un sontuoso coupon da inserire in pagina prima del checkout! Subito nel carrello Amazon, sta andando a ruba!

Pulizia al top senza muovere un dito!

Con un design compatto e sottile, witchBot Mini Robot Aspirapolvere K10+ è in grado di muoversi agilmente in spazi ristretti, raggiungendo angoli difficili da pulire e sotto i mobili. Grazie alla sua forma compatta, può accedere facilmente in zone strette e ostili per una pulizia completa ed efficiente. Inoltre, il suo profilo basso consente di pulire efficacemente sotto i mobili senza problemi.

Dotato di un sistema di navigazione intelligente, il robot è in grado di rilevare ostacoli e evitare collisioni, garantendo una pulizia senza intoppi e proteggendo i mobili e altri oggetti presenti nell’ambiente. Utilizzando sensori avanzati, SwitchBot Mini Robot Aspirapolvere K10+ mappa l’ambiente circostante per creare un percorso ottimizzato e assicurare una copertura completa durante la pulizia. Il suo avanzato algoritmo di percorso LiDAR individua e pulisce con precisione i punti difficili da raggiungere, migliorando l’efficienza della pulizia del 90%.

Grazie alla sua potente aspirazione, SwitchBot Mini Robot Aspirapolvere K10+ è in grado di raccogliere polvere, capelli, peli di animali domestici e altri detriti con facilità, assicurando una pulizia profonda e efficace su una varietà di superfici, tra cui pavimenti duri e tappeti a pelo corto. Inoltre, il suo sistema di filtraggio avanzato cattura le particelle più piccole, contribuendo a migliorare la qualità dell’aria all’interno dell’ambiente.

SwitchBot Mini Robot Aspirapolvere K10+ è dotato anche di funzionalità smart che consentono di programmare la pulizia in base alle proprie esigenze utilizzando una comoda app.

Da ultimo SwitchBot Mini Robot Aspirapolvere K10+ è dotato di una batteria ad alta capacità che garantisce una lunga autonomia operativa, consentendo di pulire grandi aree senza interruzioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.