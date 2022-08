Synco P1T: i microfoni professionali per smartphone in offerta su Amazon

I dispositivi mobile dei nostri giorni sono in grado di registrare video in altissima risoluzione. La qualità delle immagini che sono in grado di catturare le camere degli smartphone moderni, è davvero impressionante. Infatti, sono sempre di più i Content Creator che decidono di utilizzare questi dispositivi per i loro vlog. Tuttavia, nonostante la qualità raggiunta in ambito foto e video, quella dell’audio lascia ancora molto a desiderare. Per questo motivo ci sono diverse soluzioni per poter migliorare la qualità dell’audio nei vostri video da dispositivi mobile. Seguiteci all’interno di questo breve articolo, perché vi sveleremo una soluzione facile ed efficace per rendere l’audio dei vostri professionale, grazie a dei microfoni in offerta su Amazon.

Come girare video con audio professionale dal vostro smartphone

Quello che vi serve sono dei microfoni professionali, da collegare direttamente al vostro smartphone. Ci sono diversi tipi di microfoni per questo scopo, ma se utilizzate dei dispositivi che sono stati concepiti solo per le videocamere, l’operazione per associarli al vostro smartphone potrebbe risultare abbastanza complessa e macchinosa. Dovreste acquistare dei cavi adattatori da TRS a TRRS per arrivare poi ad un adattatore finale Type-C o Lightning, in base al tipo del vostro smartphone. Noi vi semplificheremo la vita evitando tutto questo processo, dandovi una soluzione molto più veloce ed efficace.

Su Amazon potete trovare i Synco P1T con un coupon sconto del 30% che porta il loro prezzo a soli 66,99 €. Questi microfoni professionali sono stati creati per essere collegati direttamente al vostro smartphone Android. I Synco P1T sono composti da due dispositivi, il primo è il ricevitore che si collega direttamente al vostro smartphone tramite cavo Type-C, il secondo è il trasmettitore che dovrete indossare tramite la comoda clip posta su di esso. Ed ecco qui, il gioco è fatto, dopodiché basterà avviare la registrazione ed otterrete video di alta qualità con un audio spaziale.

Sbrigatevi ad acquistare questi Synco P1T con l’eccezionale coupon che sconta il loro prezzo a soli 66,99 €, ovvero uno sconto del 30%, perché i coupon sono a numero limitato e ne sono rimasti pochi a disposizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.