T-Charge 26 EVO ricarica e mantiene attiva la batteria della tua auto anche al GELO

Il freddo e l’inattività, soprattutto se combinati, rappresentano i pericoli più grandi per le batterie di auto, moto e di altri veicoli in generale. Bastano pochi giorni di inattività a temperature particolarmente rigide per mettere a rischio una batteria non perfettamente in buono stato. Per evitare spiacevoli inconvenienti diventa dunque essenziale dotarsi di uno strumento per intervenire in caso il veicolo non voglia avviarsi per i più svariati motivi, magari dotato di funzioni aggiuntive, come ad esempio la funzione di tester, utile per riconoscere eventuali criticità della batteria o del circuito alternatore.

Da questo punto di vista T-Charge 26 EVO rappresenta un’ottima soluzione in quanto è un caricabatterie, mantenitore di carica e tester elettronico per batterie a 12V e 24V. Lo puoi trovare su Amazon a 149€ incluse le spese di spedizione.

T-Charge 26 EVO, caricabatterie 3 in 1: occasione su Amazon

Carica batterie e mantenitore intelligente, con controllo elettronico della corrente di carica, interruzione e ripristino automatico (Pulse-Tronic), T-Charge 26 EVO è dotato di schermo lcd attraverso il quale è sempre possibile monitorare in maniera facile ed intuitiva le sue funzionalità anche in ambienti poco illuminati come box e garage. T-Charge permette di selezionare programmi di carica e mantenimento dedicati alle varie tipologie di batterie comprese le EFB (start&stop) e quelle al litio grazie a delle curve di carica dedicate nel rispetto della loro composizione.

Le 8 fasi di carica della Tecnologia Pulse Tronic assicurano una carica automatica completa e sicura. T-Charge 26 è inoltre dotato di numerose funzioni avanzate, ad esempio la funzione COLD, per la carica delle batterie a basse temperature, e la funzione RECOVERY, ideale per ripristinare la corretta funzionalità delle batterie solfatate. Questo strumento è anche un tester in grado di verificare il corretto funzionamento della batteria o del circuito alternatore del mezzo.

E’ quindi possibile capire se la batteria può essere ricaricata o deve essere sostituita. In quest’ultimo caso, grazie alla funzione SUPPLY, diventa un alimentatore stabile durante i cambi batteria per alimentare l’elettronica del mezzo senza resettare i settaggi precedentemente impostati. T-Charge 26 Evo è quindi uno strumento evoluto che si occupa della cura completa delle batterie del proprio veicolo e di cui nessuno dovrebbe fare a meno, specie in Inverno. Acquistalo su Amazon a 149€ con le spedizioni rapide e gratuite garantite da Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.