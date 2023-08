T7 Shield Samsung: elegante, portatile e resistente, questo SSD è una BOMBA

Il nuovo Portable SSD T7 Shield, l’SSD esterno in grado di garantire prestazioni e affidabilità straordinarie, racchiuse in un design robusto e in dimensioni ultra compatte, è oggi in offerta su Amazon a soli 139 euro. Una bella occasione, per accaparrarselo usufruendo anche delle spedizioni rapide e gratuite di Prime.

Samsung T7 Shield, SSD super veloce

Grande quanto una carta di credito e progettato per resistere a cadute, acqua e polvere, garantisce trasferimenti dati ultra rapidi per creare contenuti ovunque, T7 Shield è la soluzione ideale per la registrazione e l’editing di video ad alta definizione. L’SSD è disponibile in tutto il mondo a partire da oggi, a un prezzo di partenza di 169,99€ per il modello da 1TB, e di 319,99€ per il modello da 2TB.

T7 Shield è l’ultimo nato degli SSD portatili della serie T7 di Samsung, che comprende anche il T7, driver di uso comune che garantisce infatti velocità incredibilmente elevate in una configurazione elegante, e il T7 Touch, ovvero il PSSD vincitore del premio CES, provvisto di un sensore integrato per la rilevazione delle impronte digitali, per una maggiore protezione dei dati. T7 Shield è attualmente la memoria PSSD di Samsung più robusta, e rappresenta quindi la soluzione ideale per i content creator outdoor o i viaggiatori che desiderano un’esperienza ricca di dati, senza però la preoccupazione di perderli a causa dell’esposizione alle intemperie o di contrattempi.

La velocità garantita da T7 Shield è 1050 megabyte al secondo (MB/s) in lettura e 1000 MB/s in scrittura, che rappresentano le velocità di trasferimento più elevate attualmente disponibili, secondo lo standard USB 3.2 Gen2. Progettato per lavorare con diversi dispositivi, T7 Shield di Samsung è in grado di memorizzare un’ampia gamma di immagini, giochi e video in 4K e 8K su PC, Mac, Smartphone (Android) o console di gioco. Ora può essere tuo a soli 139 euro grazie ala promozione di oggi di Amazon e con le spedizioni gratuite garantite da Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.