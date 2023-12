T7 Shield SSD da 1TB: prezzo in FRANTUMI per l'hard disk Samsung (-48%)

Il nuovo Portable SSD T7 Shield, l’SSD esterno da 1TB in grado di garantire prestazioni e affidabilità straordinarie, racchiuse in un design robusto e in dimensioni ultra compatte, è oggi in offerta su Amazon col 48% di sconto a soli 87 euro. Una bella occasione, per accaparrarselo usufruendo anche delle spedizioni rapide e gratuite di Prime. Straordinariamente resistente, veloce e compatto, ti offre prestazioni superiori anche in condizioni ambientali estreme. La super velocità interna e il design robusto ti consentono di lavorare in maniera fluida su qualsiasi progetto, anche per rapide operazioni di editing.

Samsung T7 Shield da 1TB, SSD super veloce

Grande quanto una carta di credito e progettato per resistere a cadute, acqua e polvere, T7 Shield garantisce trasferimenti dati ultra rapidi per creare contenuti ovunque, ed è la soluzione ideale per la registrazione e l’editing di video ad alta definizione. Trasferisci file enormi in un attimo. Con l’ USB 3.2 Gen 2 e il PCle NVMe raggiungi velocità di lettura/scrittura sequenziali fino a 1.050/1.000 MB/s per l’ editing direttamente dal drive. Progettato per lavorare con diversi dispositivi, T7 Shield di Samsung è in grado di memorizzare un’ampia gamma di immagini, giochi e video in 4K e 8K su PC, Mac, Smartphone (Android) o console di gioco.

T7 Shield è l’ultimo nato degli SSD portatili della serie T7 di Samsung, che comprende anche il T7, driver di uso comune che garantisce infatti velocità incredibilmente elevate in una configurazione elegante, e il T7 Touch, ovvero il PSSD vincitore del premio CES, provvisto di un sensore integrato per la rilevazione delle impronte digitali, per una maggiore protezione dei dati. Rappresenta quindi la soluzione ideale per i content creator outdoor o i viaggiatori che desiderano un’esperienza ricca di dati, senza però la preoccupazione di perderli a causa dell’esposizione alle intemperie o di contrattempi.

La scocca in gomma con Dynamic Thermal Guard controlla calore consentendo di mantenere prestazioni costanti. Che tu sia alla tua postazione di lavoro o decida di spostarti all’aperto, i tuoi dati saranno al sicuro da acqua e polvere con la IP65. Il design robusto e la struttura in elastomero all’avanguardia aggiungono ulteriore resistenza, consentendo di sopportare anche cadute da un’altezza fino a 3 metri. Ora può essere tuo a soli 87 euro grazie ala promozione di oggi di Amazon col 25% di sconto e con le spedizioni gratuite garantite da Prime.

