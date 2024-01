Tablet 9GB/1TB da 10,1'' con Android 13 e batteria MONSTRE a soli 99€: SORPRESONA Amazon

Esplora l’avanzata tecnologia del DOOGEE U10 con Android 13, il tablet che sta sorprendendo tantissimi clienti Amazon e che ora disponibile in un’irresistibile offerta. Con uno schermo IPS da 10.1 pollici e risoluzione 1280×800, questo tablet offre un’esperienza visiva straordinaria, arricchita da colori vividi e dettagli nitidi.

Un buon dispositivo, di fatto, ricco di potenzialità che a dispetto del prezzo bassissimo su Amazon può rivelarsi una bella sorpresa e che di sicuro merita una chance visto il prezzo. Fallo tuo a 99€ con il coupon da 30€ da spuntare in pagina e le spedizioni gratuite via Prime.

Tablet DOOGEE U10, la sorpresa che non ti aspetti con 69€

La potenza è alla base di questo dispositivo, con una generosa memoria di 9GB RAM e uno spazio di archiviazione interno di 128GB, espandibile fino a 1TB con una scheda TF. Avrai tutto lo spazio di cui hai bisogno per le tue app, foto, video e molto altro ancora.

Il tablet è dotato della tecnologia WiFi-6, garantendo una connessione rapida e affidabile per le tue esigenze digitali. La batteria da 5060mAh assicura una lunga durata, consentendoti di sfruttare al massimo tutte le funzionalità senza preoccuparti della ricarica frequente.

Cattura i momenti speciali con la fotocamera da 8MP, ideale per scattare foto e partecipare a videochiamate con chiarezza. Il supporto per Google GMS e Widevine L1 offre una piattaforma sicura per lo streaming, mentre il GPS assicura una navigazione precisa.

La connettività avanzata, inclusi Bluetooth 5, porta Type C e presa per cuffie da 3.5mm, rendono il DOOGEE U10 un compagno versatile per le tue attività quotidiane. Ordina ora il DOOGEE U10 con Android 13 in offerta e vivi un’esperienza tablet avanzata con prestazioni di alto livello e una serie di funzionalità all’avanguardia.

Non perdere l’occasione di aggiornare il tuo dispositivo e godere di tutte le opportunità che questo tablet ha da offrire. Corro su Amazon e fallo tuo a 99€ con le spedizioni gratuite via Prime, perché a questo prezzo andrà presto esaurito.

