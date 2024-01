Tablet Android 14, batteria da 6000mAh e tante funzionalità a 99€: il TECLAST P30T è perfetto per tutta la famiglia

Il tablet TECLAST P30T è una potente soluzione Android che offre un’ampia gamma di funzionalità per soddisfare le esigenze di intrattenimento, lavoro e multitasking. In più vanta un design elegante e specifiche avanzate, che non guastano mai. Se poi aggiungiamo un prezzo decisamente basso, ovvero 99€ grazie al coupon omaggio da 60€ che ti regala Amazon, allora il cerchio si chiude. Ah, le spedizioni sono come sempre gratuite coi servizi Prime.

Tablet TECLAST P30T, una potente soluzione Android per tutta la famiglia

Il TECLAST P30T presenta un display da 10.1 pollici con risoluzione 1280×800 IPS. Questo assicura immagini chiare e colori vivaci per un’esperienza visiva coinvolgente, ideale per la navigazione, la visione di contenuti multimediali e la produttività.

Equipaggiato con il processore Octa-Core A523 da 1.8 GHz, il tablet offre prestazioni fluide e veloci per eseguire applicazioni, giochi e attività multitasking senza problemi. La configurazione di 10GB di RAM e 128GB di ROM (espandibile fino a 1TB tramite scheda TF) fornisce ampio spazio di archiviazione e una gestione efficiente delle risorse.

Il tablet supporta WiFi dual-band 2.4G/5G e WiFi 6, garantendo una connettività veloce e stabile per la navigazione su Internet e lo streaming di contenuti. Inoltre, include funzionalità Bluetooth 5.0 per una connessione wireless efficiente con altri dispositivi compatibili.

Infine, alimentato dal sistema operativo Android 14 offre l’accesso al vasto ecosistema di app di Google grazie al supporto completo di Google Mobile Services (GMS), e con una batteria da 6000mAh, il tablet assicura una durata prolungata per godere di lunghe sessioni di utilizzo senza doversi preoccupare della ricarica frequente.

Il tablet include funzionalità come Widevine L1 per lo streaming video in alta definizione, GPS per la navigazione, OTG per la connettività di periferiche esterne e un jack per cuffie da 3.5 mm per un’esperienza audio personale. Allora non aspettare troppo, vola su Amazon e fallo tuo a un prezzo decisamente basso, ovvero 99€ grazie al coupon omaggio da 60€. L spedizioni sono come sempre gratuite coi servizi Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.