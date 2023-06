Tablet Android da 10'', Amazon INCENDIA l'Estate svendendolo a soli 69€ col COUPON

A dispetto del suo “non nome”, questo tablet è un dispositivo versatile che ti offre un’esperienza completa nel mondo della tecnologia mobile. Dotato del sistema operativo Android 10.0, questo dispositivo offre una vasta gamma di funzionalità e applicazioni che renderanno la tua esperienza di utilizzo intuitiva e divertente. Con una RAM da 2 GB e uno spazio di archiviazione interno di 32 GB, non hai di fronte un mostro di prestazioni, ma di certo abbastanza potenza e spazio per memorizzare le tue app, i file multimediali e i documenti importanti.

Inoltre, è possibile espandere lo spazio di archiviazione utilizzando una scheda microSD. Il tutto al modico prezzo di 69€, cioè a dire super scontato grazie al coupon di 60€ da spuntare direttamente in paigina. Le spedizioni sono gratis.

Tablet da 10” multifunzionale, prezzo regalo su Amazon

La doppia fotocamera da 2 MP e 8 MP ti consente di scattare foto e registrare video di alta qualità, catturando i momenti speciali della tua vita. Il tablet è dotato di uno schermo IPS HD da 1280 x 800 pixel, che offre colori vividi e dettagli nitidi per una visualizzazione ottimale dei contenuti.

Con il supporto Dual WiFi e la connettività Bluetooth, potrai navigare in Internet, guardare video, giocare online e connetterti con altri dispositivi in modo rapido e senza problemi. Il tablet è anche certificato con GMS (Google Mobile Services), il che significa che avrai accesso completo alle app di Google come Gmail, Google Maps, YouTube e molti altri.

Con una batteria da 5000 mAh, potrai utilizzare il tablet per lunghe sessioni senza preoccuparti della durata della batteria. Questo ti consente di goderti appieno tutte le funzionalità offerte dal tablet senza doverlo ricaricare frequentemente.

Il design elegante e il colore nero conferiscono al tablet un aspetto moderno e accattivante. La sua dimensione di 10 pollici lo rende comodo da tenere in mano e facile da trasportare ovunque tu vada. In definitiva, questo tablet 10 pollici è un dispositivo affidabile che ti offre una piacevole esperienza di utilizzo grazie alle sue specifiche tecniche e al suo sistema operativo versatile. Sia che tu voglia utilizzarlo per il lavoro, per l’intrattenimento o per rimanere connesso con gli altri, questo tablet sarà sicuramente una scelta eccellente.

