Tablet BLACKVIEW TAB 15: ecco il prezzo BOMBA di Amazon

Possiamo senz’ombra di dubbio dire che i tablet rappresentano ad oggi i dispositivi perfetti per la mobilità e quando ci ritroviamo fuori casa, dal momento che riescono a coniugare alla perfezione la portabilità di uno smartphone con la maggiore potenza di un notebook portatile, riuscendo a trarre vantaggi da entrambi. Alla luce di questo Amazon ha ben pensato di proporti il tablet Blackview Tab 15 in offerta al sensazionale prezzo di 249 euro: non è finita qui, dato che grazie al coupon con sconto del 40% offerto da Amazon hai la possibilità di acquistarlo a soli 149 euro, con un grandissimo risparmio rispetto all’originale prezzo di listino proposto dalla compagnia produttrice.

Tablet Blackview Tab 15: potenza ovunque al minimo prezzo

Nel caso dell’offerta proposta da Amazon, il dispositivo è disponibile rispettivamente nelle colorazioni Grigio e Sky Blue, in modo da adattarsi completamente alle tue preferenze. Uno dei punti di forza alla base di questo tablet consiste senz’ombra di dubbio nel suo splendido display con diagonale da 10.5 pollici e risoluzione Full HD, praticamente perfetto per vedere le tue serie TV e film sulle principali piattaforme di streaming, come per esempio Netflix, Amazon Prime Video e Disney Plus.

Per non parlare poi del processore a 8 core che, abbinato a ben 14 GB di RAM, permette delle prestazioni davvero eccellenti e sbalorditive, riuscendo così ad avviare qualsiasi tipo di app o software senza alcun tentennamento o esitazione. Grazie alla batteria da 8280 mAh, poi, l’autonomia di questo tablet è davvero elevatissima, consentendoti di arrivare senza problemi alla fine della giornata.

Davvero eccellente anche il comparto sonoro di questo dispositivo, con ben 4 altoparlanti integrati che riescono a dare il meglio di loro sia nella riproduzione musicale che nelle scene più concitate dei film in streaming. Grazie ai 256 GB di memoria disponibile, poi, puoi catalogare tutte le tue foto, video e qualunque altro file senza dover pensare costantemente a liberare spazio.

Insomma, a nemmeno 150 euro hai la possibilità di portarti a casa un dispositivo eccellente, comodissimo da trasportare e dalle prestazioni sbalorditive: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti suggeriamo fortemente di acquistare il tablet Blackview Tab 15 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta è a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare all’improvviso da un momento all’altro.

